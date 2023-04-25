Fox News прекратила сотрудничество с "американским Соловьевым" Такером Карлсоном

Популярнейший пророссийский пропагандист в США Такер Карлсон покидает Fox News. Его программа распространяла фейки в пользу Кремля, но собирала наибольшее количество просмотров со всех вечерних телешоу на американском телевидении.

В пресс-службе Fox News сообщили, что Такер Карлсон больше не будет работать на телеканале. Последнее его шоу вышло в пятницу 21 апреля.

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Fox News внезапно прекратила сотрудничество с ведущим

Живая аудитория шоу Такера превышала 3 миллиона человек, а многие американцы смотрели Fox только через Карлсона. В пятницу 21 апреля он закончил выпуск традиционными словами "Увидимся в понедельник", однако в понедельник телеканал неожиданно заявил, что "по взаимному согласию" стороны прекращают сотрудничество. Ни прессслужба, ни сам пропагандист не говорят, что произошло.

Мы благодарим его за его работу как ведущего, а до этого как комментатора,

– говорится в заявлении телеканала.

Что следует знать о Такере Карлсоне

Такер Карлсон работал на телеканале с 2009 года, а личное шоу вел с 2016 года.

Карлсон был любимцем российских пропагандистов, ведь он откровенный украинофоб, распространявший фейки Кремля, например о "биолабораториях в Украине".

Он кормил своих зрителей теориями заговора, поддерживал Путина, пропагандировал бред Дональда Трампа и проводил с ним льстивые интервью.

Также он дезинформировал о количестве погибших украинских военных. При этом он постоянно критиковал Украину и Зеленского, называя его "марионеткой" и "диктатором в спортивном костюме".