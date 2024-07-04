Скандальный американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины. Интересно, что еще недавно он посещал Москву для той же цели с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, пророссийский журналист заверил, что украинский президент согласился с ним на разговор. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

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Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Как объяснил Карлсон своим читателям и сторонникам, попытки записать интервью с украинским лидером продолжались два года, и особенно на этом сосредоточили внимание после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале 2024 года.

Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть заключается в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире,

– написал он.

Никакой информации о дате такого разговора пока журналист не обнародовал. Однако, по его словам, он надеется, что это будет уже "скоро".

. Карлсон 9 февраля 2024 года обнародовал интервью с Путиным, в котором кремлевский хозяин, как всегда, отличился рядом скандальных заявлений и оправданий по полномасштабному вторжению в Украину. Не обошлось и тогда без альтернативной истории, согласно лучшим методичкам Москвы.

Интересно, что сразу после этого одиозного интервью с диктатором советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 Канала прокомментировал вероятный разговор Карсона с украинским лидером. Тогда он заверил, что "это – не уровень президента Зеленского, потому что субъект Карлсон не является классическим журналистом".