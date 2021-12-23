Такие случаи были раньше, – Шмыгаль о появлении "черного снега" возле Бурштынской ТЭС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на недавно выпавший "черный снег" возле Бурштынской ТЭС. По его словам, подобные случаи в Украине уже были ранее.

По словам Дениса Шмыгаля, "черный снег" – результат работы теплогенерирующих объектов. Об этом глава правительства заявил во время брифинга в Ивано-Франковске.

Что этому предшествовало "Черный" снег на Прикарпатье: в Бурштынской ТЭС отрицают причастность

За работой ТЭС следит правительство

Денис Шмыгаль заявил, что исполняющий обязанности министра экологии следит за работой Бурштынской ТЭС, поскольку именно она могла стать причиной "черного снега".

По словам премьер-министра с вопросом о контроле работы ТЭС к правительству обратились нардепы из Прикарпатья. Вскоре на станцию ​​должна приехать глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук с инспектирующим визитом. Денис Шмыгаль подчеркнул, что при необходимости к мониторингу привлекут правоохранительные органы.

Премьер-министр заявил, что подобные случаи в Украине происходят не в первый раз.

Украина видела этот случай, когда снег был серый и черный. Такие случаи были раньше. Действительно, это, очевидно, следствие работы теплогенерирующего объекта,

– заявил Шмыгаль.

"Черный снег" на Прикарпатье: главное

"Черный снег" выпал в городе Галич Ивано-Франковской области и в окрестных селах еще 16 декабря. Местных жителей шокировало это явление, и они делились фотографиями и видео в соцсетях.

Такой странный снег связывают с работой Бурштынской ТЭС, однако там все отрицают.

Госпродслужба провела анализы 2 образцов снега и выяснила, что он не несет опасности людям.

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В Украине действительно раньше случались подобные случаи. Например, в 2018 году в Кривом Роге выпал "цветной снег" – местные жители зафиксировали темно-серый, черный и красный цвет осадков. Тогда это явление связывалось с высоким уровнем загрязнения.