Такие же цифры видим в Израиле насчет Моссада, – эксперт о высоком рейтинге доверия к СБУ

Высокий рейтинг доверия к военным и СБУ объясняется базовой потребностью украинцев в безопасности. Однако не все госорганы имеют столь высокие показатели.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя последнее социологический опрос Центра Разумкова. О чем еще идет речь в его публикации – далее.

К теме Военные, президент, Служба безопасности – кому украинцы доверяют во время войны

Эксперт сравнил СБУ с Моссадом

"Если ВСУ уничтожает явных врагов, то СБУ часто имеет дело с скрытыми врагами. Служба имеет самый высокий уровень доверия среди всех правоохранительных органов. Эти тенденции похожи на Израиль, где всегда высокое доверие к военным и Моссаду", – подчеркивает эксперт.

Завгородний также обратил внимание на низкие рейтинги антикоррупционных органов. «

У НАБУ, САП, НАПК рейтинг доверия в 2 – 2,5 раза ниже, чем у СБУ. Причем, если у Службы положительный баланс доверия (количество доверяющих Службе почти в 4 раза выше тех, кто не доверяет), то во всех антикоррупционных органах он отрицательный,

– акцентирует политолог.

"Интересна тенденция, что у СБУ больше доверия украинцев, чем у церкви (традиционный лидер опросов в прошлые годы). Очевидно, это связано и с действиями СБУ для очистки церковной среды УПЦ (МП) от российских агентов. То есть, общество поддерживает тех, кто действиями защищает государство", – резюмирует Загородний.

Напомним ранее, СБУ сообщила об ИПСО, которое собирается запустить 5 служба ФСБ России: вброс в отечественное информационное поле фейковых данных о российских паспортах украинских государственных деятелей и руководителей Сил обороны. ФСБ планирует не только подделать документы, но и внести их в государственные реестры России.