Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи останнє соціологічне опитування Центру Разумкова. Про що ще йдеться в його публікації – далі.

До теми Військові, президент, Служба безпеки – кому українці довіряють під час війни

Експерт порівняв СБУ із Моссадом

"Якщо ЗСУ знищує явних ворогів, то СБУ часто має справу з ворогами прихованими. Служба має найвищий рівень довіри серед всіх правоохоронних органів. Ці тенденції схожі на Ізраїль, де завжди висока довіра до військових і Моссаду", – підкреслює експерт.

Завгородній також звернув увагу на невисокі рейтинги антикорупційних органів. «

У НАБУ, САП, НАЗК рейтинг довіри у 2 – 2,5 раза нижчий, ніж у СБУ. Причому, якщо у Служби позитивний баланс довіри (кількість тих, хто довіряє Службі майже у 4 рази вища ніж тих, хто не довіряє), то у всіх антикорупційних органах він негативний,

– акцентує політолог.

"Цікава тенденція, що СБУ має більшу довіру українців, ніж церква (традиційний лідер опитувань в минулі роки). Очевидно, це пов’язано і з діями СБУ для очищення церковного середовища УПЦ (МП) від російських агентів. Тобто, суспільство підтримує тих, хто діями захищає державу", – резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, СБУ повідомила про ІПСО, яке збирається запустити 5 служба ФСБ Росії: вкидання у вітчизняне інформаційне поле фейкових даних про російські паспорти українських державних діячів і керівників Сил оборони. ФСБ планує не тільки підробити документи, але й внести їх до державних реєстрів Росії.