Таких только две: Зеленский вручил награды послам стран, которые все 99 дней были в Киеве

Владимир Зеленский в Софиевском соборе обратился к послам в Украине. Президент поблагодарил дипломатов Польши и Ватикана за то, что остались в столице.

Эти послы были в Киеве с начала полномасштабного вторжения России в Украину. То есть они 99 дней войны находились в Украине, несмотря на обстрелы и риски от российских оккупантов.

Заметьте Есть три серьезные новости, – Зеленский обратился к украинцам

Зеленский обратился к иностранным послам в Украине

Президент Украины поблагодарил тех послов, которые максимально долго находились в Украине, а также максимально быстро вернувшихся назад в столицу. Владимир Зеленский добавил, что будет рад всем, кто скоро вернется в Киев.

Сегодня я хочу особо поблагодарить тех, кто все эти 99 дней вообще его (говорится о Киеве – 24 канале) не покидал. Это посол Польши Бартош Цихоцкий и Нунций Ватиканского Престола Висвальдас Кульбокас,

– заявил Зеленский.

Президент вспомнил слова Иоанна Павла II: "Самая ужасная тюрьма – это наглухо закрытое сердце". Владимир Зеленский отметил, что за эти 99 дней мы убедились на 100%, что сердце этих послов открыто для Украины.

Владимир Зеленский заверил, что наше государство всегда будет открытым для этих стран. В качестве достопримечательности президент вручил государственные награды этим послам.

Возвращение послов в Киев: последние новости

2 июня в Софиевском соборе положили начало новой традиции – церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Первыми послами, на которых президент принял верительные грамоты, стали послы Молдовы, Индии и США.

Кроме того, 30 мая в Киев прибыла новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк . На брифинге в столице Украины она заверила, что США активно сотрудничают с международными партнерами, чтобы логистика передачи военной помощи была скорейшей.

Впоследствии Бринк рассказала, что Штаты заинтересованы, чтобы Украина как можно быстрее получала оружие . В частности, пояснила, что иногда от принятия решения до конкретной передачи оружия проходит всего день.

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