Ці посли були в Києві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто вони 99 днів війни перебували в Україні, попри обстріли та ризики від російських окупантів.

Зауважте Маємо три серйозні новини, – Зеленський звернувся до українців

Зеленський звернувся до іноземних послів в Україні

Президент України подякував тим послам, які максимально довго перебували в Україні, а також тим, хто максимально швидко повернувся назад у столицю. Володимир Зеленський додав, що буде радий всім, хто незабаром повернеться до Києва.

Сьогодні я хочу особливо подякувати тим, хто всі ці 99 днів взагалі його (мовиться про Київ – 24 канал) не покидав. Це посол Польщі Бартош Ціхоцкі та Нунцій Ватиканського Престолу Вісвальдас Кульбокас,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав слова Івана Павла II: "Найжахливіша тюрма – це наглухо зачинене серце". Володимир Зеленський зауважив, що за ці 99 днів ми переконались на 100%, що серце цих послів відкрите для України навстіж.

Володимир Зеленський запевнив, що наша держава завжди буде відкритою для цих країн. Як пам'ятку президент вручив державні нагороди цим послам.

Зверніть увагу! Ввечері 2 червня Володимир Зеленський у зверненні до українців розповів, що вже 50 посольств повернулися працювати до Києва. Коментуючи повернення послів, президент України пояснив, що це є важливим не тільки практичним кроком, а й на символічному рівні. Адже повернення кожного нового посольства є свідченням того, що світ вірить у перемогу України на війні.

Повернення послів у Київ: останні новини

2 червня у Софіївському соборі започаткували нову традицію – церемонію вручення вірчих грамот послами іноземних держав. Першими послами, у яких президент прийняв вірчі грамоти, стали посли Молдови, Індії та США.

Окрім того, 30 травня у Київ прибула нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк. На брифінгу в столиці України вона запевнила, що США активно співпрацюють з міжнародними партнерами, щоб логістика передачі військової допомоги була якнайшвидшою.

Згодом Брінк розповіла, що Штати зацікавлені, щоб Україна якомога швидше отримувала зброю. Зокрема пояснила, що інколи від прийняття рішення до конкретної передачі зброї минає всього день.

Дивіться також – що означає повернення посольства Канади у Київ: відео