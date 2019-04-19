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      Такое решение могло стоить жизни: история отважного судьи, противостоявшего становлению "ДНР"

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      В 2014 году отважные судьи в Донецке вынесли решение, что "проведение референдума на территории Донецкой области выходило за пределы компетенции органа местного самоуправления", поэтому их решение было противоправным. В то время тот, кто публично поддерживал суверенитет Украины, однозначно был под угрозой.

      Честь недели

      Лауреат нашей премии собственным примером демонстрирует, как можно противостоять становлению так называемых "республик". В июле 2014 года Донецкий апелляционный административный суд рассматривал дело о проведении референдума и установлении "декларации о суверенитете так называемой" Донецкой народной республики".

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      В 2014 году в сессионном зале Донецкой ОГА сепаратисты провозгласили "декларацию о суверенитете ДНР", а позже сторонники так называемой республики объявили о проведении референдума и приступили к формированию "избирательной комиссии", чтобы легализовать такое решение.

      Прокурор Донецкой области обжаловал решение ОГА. Когда апелляционный суд рассматривал дело, то сепаратисты уже захватили значительную территорию Донецкой области и большинство админ зданий в Донецке. В результате судьи отметили, что "проведение референдума на территории Донецкой области выходило за пределы компетенции органа местного самоуправления", поэтому их решение было противоправным.

      Логическое и простое, с точки зрения закона, решение в то время могло стоить судьям Гимону, Василенко и Старосуду жизни. Сторонники боевиков скрывались чуть ли не во всех госучреждениях. А тот, кто публично поддерживал суверенитет Украины, однозначно был под угрозой. Николай Гимон, который был докладчиком по делу сейчас работает судьей Верховного суда. Во время конкурса Общественный совет добродетели обратил внимание на его мужество.

      Принятие решения, которым фактически признавалась нелегитимность проведенного в мае референдума относительно самостоятельности так называемой "Донецкой народной республики", очевидно несло за собой большой риск для жизни и здоровья судей, которые его принимали, в том числе и Кандидата. Вместе с тем, Кандидат продемонстрировал мужество и последовательность в отстаивании украинского закона и территориальной целостности Украины,
      – отметили в Общественном совете добродетели.

      В своем мотивационном письме на конкурсе Николай Гимон объяснил, почему хочет стать судьей Верховного Суда: "Одним из главных результатов судебной реформы я хотел бы видеть создание беспристрастного суда, способного сопротивляться попыткам влияния и давления на него, единственным авторитетом для которого закон. Именно в таких условиях важно построение правового государства в Украине по Европейским является стандартам ", – говорится в досье кандидата.

      микола гімон
      "Честь недели" получает Николай Гимон

      Надеемся, уже в качестве судьи Верховного суда Гимон продолжит рассматривать дела беспристрастно и будет примером для других коллег. За патриотизм и мужество соблюдать закон, несмотря на угрозу жизни, премию "ЧЕСТЬ недели" получает судья уже Верховного Суда Николай Гимон.

      НЕчесть недели

      Шестой год в Украине продолжается необъявленная война. И пока одни судьи вынужденно покинули родные оккупированные города, другие на мирной территории признают законными так называемые "самопровозглашенные республики".

      В июня 2016 г. судья Октябрьского райсуда Полтавы Наталья Тимошенко своим решением перенесла Донецк в так называемую "Донецку народную республику". Соответствующее постановление внесли в Единый реестр судебных решений.

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      В полтавский суд обратилась женщина, чей родственник умер в уже оккупированном Донецке. Судья Тимошенко своим решением признала, что человек умер именно на территории "Донецкой народной республики" и обязал Центральный отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния Полтавы провести регистрацию смерти мужа в "ДНР".

      В апреле 2017 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел обратил внимание, что такая практика недопустима. Ведь факт существования так называемых "ЛНР" и "ДНР" не признала не только Украина, но и ни одна страна мира кроме также самопровозглашенной Южной Осетии.

      Новость о том, что украинский судья официально признала так называемые "республики", использовали в информационной войне против Украины. Текст решения судьи Тимошенко распространили как на неподконтрольной территории, так и в российских СМИ.

      Однако за фактическое признание власти оккупантов судью Тимошенко не наказали. Ну ошиблась, с кем не бывает. Не привлекли Наталью Тимошенко к ответственности и за то, что во время Революции Достоинства она принимала решение относительно домашнего ареста активистов полтавского Евромайдана. Обошлось без дисциплинарных наказаний и за ложь в декларации. В 2014 году судья не указала два немалых земельных участка и жилой дом.

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      За признание так называемой "Донецкой народной республики", недекларирование состояния и наказание активистов Евромайдана премию "НЕ.ЧЕСТЬ недели" получает судья Октябрьского райсуда Полтавы Наталья Тимошенко.

      наталія тімошенко
      "НЕчесть недели" получает Наталья Тимошенко

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Война на Донбассе Судьи Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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