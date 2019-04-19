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      Таке рішення могло коштувати життя: історія відважного судді, який протистояв становленню "ДНР"

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      У 2014 році відважні судді у Донецьку винесли рішення, що "проведення референдуму на території Донецької області виходило за межі компетенції органу місцевого самоврядування", а тому їх рішення було протиправним. У той час той, хто публічно підтримував суверенітет України, однозначно був під загрозою.

      Честь тижня

      Лауреат нашої премії власним прикладом демонструє, як можна протистояти встановленню так званих "республік". В липні 2014 року Донецький апеляційний адміністративний суд розглядав справу про проведення референдуму та встановлення "декларації про суверенітет так званої "Донецької народної республіки".

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      В 2014 році у сесійній залі Донецької ОДА сепаратисти проголосили "декларацію про суверенітет ДНР", а пізніше прихильники так званої республіки оголосили про проведення референдуму і розпочали формування "виборчої комісії", щоб легалізувати таке рішення.

      Прокурор Донецької області оскаржив рішення ОДА. Коли апеляційний суд розглядав справу, то сепаратисти вже захопили значну територію Донецької області та більшість адмін будівель у Донецьку. В результаті судді зазначили, що "проведення  референдуму на території Донецької області виходило за межі компетенції органу місцевого самоврядування", а тому їх рішення було протиправним.

      Логічне і просте, з точки зору закону, рішення у той час могло коштувати суддям Гімону, Василенко та Старосуду життя. Прихильники бойовиків ховалися ледь не у всіх держустановах. А той, хто публічно підтримував суверенітет України, однозначно був під загрозою. Микола Гімон, який був доповідачем у справі зараз працює суддею Верховного суду. Під час конкурсу Громадська рада доброчесності звернула увагу на його мужність.

      Прийняття рішення, яким фактично визнавалась нелегітимність проведеного у травні референдуму щодо самостійності так званої "Донецької народної республіки", очевидно несло за собою великий ризик для життя та здоров’я суддів, які його ухвалювали, в тому числі і Кандидата. Разом з тим, Кандидат продемонстрував мужність та послідовність у відстоюванні українського закону та територіальної цілісності України,
      – зазначили в Громадській раді доброчесності.

      У своєму мотиваційному листі на конкурсі Микола Гімон пояснив, чому хоче стати суддею Верховного Суду: "Одним із головних результатів судової реформи я хотів би бачити створення неупередженого суду, здатного опиратись спробам впливу та тиску на нього, єдиним авторитетом для якого буде Закон. Саме в таких умовах важлива побудова правової держави в Україні за Європейськими стандартами", – йдеться у досьє кандидата.

      микола гімон
      "Честь тижня" отримує Микола Гімон

      Сподіваємось, уже як суддя Верховного суду Гімон продовжить розглядати справи неупереджено та буде прикладом для інших колег. За патріотизм і мужність дотримуватися закону попри загрозу життю премію "ЧЕСТЬ тижня" отримує суддя уже Верховного Суду Микола Гімон.

      НЕчесть тижня

      Шостий рік в Україні триває неоголошена війна. І поки одні судді вимушено покинули рідні окуповані міста, інші на мирній території визнають законними так звані "самопроголошені республіки".

      У червні 2016 року суддя Октябрського райсуду Полтави Наталія Тімошенко своїм рішенням перенесла Донецьк у так звану "Донецьку народну республіку". Відповідну ухвалу внесли у Єдиний реєстр судових рішень.

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      До полтавського суду звернулася жінка, чий родич помер у вже окупованому Донецьку. Суддя Тімошенко своїм рішенням визнала, що чоловік помер саме на території "Донецької народної республіки" та зобов’язала Центральний відділ Державної реєстрації актів цивільного стану Полтави провести реєстрацію смерті чоловіка в "ДНР".

      В квітні 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ звернув увагу, що така практика є неприпустимою. Адже факт існування так званих "ЛНР" та "ДНР" не визнала не тільки Україна, а й жодна країна світу крім також самопроголошеної Південної Осетії.

      Новину про те, що українська суддя офіційно визнаюла так звані "республіки", використали в інформаційній війні проти України. Текст рішення судді Тімошенко поширили як на непідконтрольній території, так і у російських ЗМІ.

      Проте за фактичне визнання влади окупантів суддю Тімошенко не покарали. Ну помилилася, з ким не буває. Не притягнули Наталію Тімошенко до відповідальності і за те, що під час Революції Гідності вона приймала рішення щодо домашнього арешту активістів полтавського Євромайдану. Обійшлося без дисциплінарних покарань і за брехню у декларації. У 2014 році суддя не вказала дві чималих земельних ділянки та житловий будинок.

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      За визнання так званої "Донецької народної республіки", недекларування статків і покарання активістів Євромайдану премію "НЕ.ЧЕСТЬ тижня" отримує суддя Октябрського райсуду Полтави Наталія Тімошенко.

      наталія тімошенко
      "НЕчесть тижня" отримує Наталія Тімошенко

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Відеоблоги Судді Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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