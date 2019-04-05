Справедливість у судах: як суддя зменшив покарання пенсіонерки з 17 тисяч до 170 гривень

Одним з проявів справедливості у судах є співмірне покарання людини за вчинений злочин, чи порушення. Але сьогоднішній лаурает нашої премії вирішив застосувати значно м'якше покарання, аніж того передбачає закон. А все тому, що цього вимагала справедливість.

Честь тижня

Суддя новоствореного Верховного суду Микола Мазур переїхав до Києва з Луганської області. Свою кар'єру він починав, як науковець, але з травня 2012 до травня 2017 року працював суддею Попаснянського районного суду.

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Мазур не залишив прифронтове місто, навіть коли там почалися обстріли, і продовжував розглядати справи. За п'ять років роботи суддя встиг розглянути чимало справ та ухвалити судові рішень, які стали прикладом для інших суддів в зоні бойових дій.

У січні 2017 року Мазур розглядав справу пенсіонерки, яка продавала на ринку цигарки без реєстрації фізичною особою підприємцем та ліцензії на роздрібну торгівлю. Правоохоронці помітили, що вона продала один пакунок, та вилучили у неї ще 80. Мінімальний штраф за таке порушення складає 17 тисяч гривень.



Мінімальний штраф за продаж сигарет "з рук" сягає 17 тисяч гривень

У суді жінка пояснила, що продавала цигарки не від доброї долі. А тому, що її єдиним доходом є пенсія розміром близько 1500 гривень. Крім того, після смерті чоловіка ще й залишилися борги за його лікування. В середньому, жінка заробляла від продажу цигарок лише 300 гривень на місяць. Тож, на сплату штрафу їй довелося б відкладати гроші кілька років.

Покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень суддя визнав несправедливим. Суддя Мазур звернув увагу, що за вчинення деяких тяжчих адміністративних правопорушень законодавство передбачає набагато легші покарання, ніж передбачені Кримінальним кодексом покарання за злочини невеликої тяжкості. Наприклад, мінімальний штраф, передбачений за злочин, становить усього 510 гривень. Це у 33 рази менше за штраф, що могла отримати пенсіонерка за продаж пакунку цигарок.

Суддя відмовився застосовувати суворий закон, та замість 17 тисяч гривень зобов'язав пенсіонерку сплатити всього 170 гривень штрафу. У своєму рішенні суддя також зазначив, що це дозволяє Конституція. Він послався на позицію Конституційного суду, який дозволив застосувати більш м'яке покарання у кримінальній справі, а також процитував Арістотеля та позицію суддів Верховного суду США.



Суддя Микола Мазур

Рішення викликало жваву дискусію. Дехто назвав його справедливим, але незаконним, адже Кодекс не дозволяє пом'якшувати покарання за адміністративні правопорушення. Таким чином, суддя нібито вийшов за межі своїх повноважень.

Суддя Мазур подякував за критику і вирішив надати відповідь на найгостріші запитання та заперечення на власному сайті. В той час, коли інші судді бояться публічності, Микола Мазур не лише відкрито дає інтерв'ю, веде власний блог, має сторінки у Facebook, Instagram і Twitter. Він створив цілий сайт для того, щоб показати "звичайним громадянам на прикладі конкретних рішень, що суд може вносити вагомий вклад у справу захисту прав громадян".

Суддя усвідомлює, що громадяни не будуть довіряти суду, рішення якого не розуміють, навіть, якщо вони законні чи справедливі.



"Честь тижня" – Микола Мазур

Премію "Честь тижня" за відкритість та справедливі рішення отримує суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду суддя Мазур Микола Вікторович

НЕчесть тижня

Лауреат антипремії привернув нашу увагу, бо ухвалив абсолютно протилежні рішення в аналогічних справах щодо двох чиновниць Антимонопольного комітету України.

Раніше суддя Агафонов виправдав директорку одного із Департаментів Антимонопольного комітету Тетяну Кулішову. У лютому 2017 року вона продала квартиру, але задекларувала її продаж лише весною 2018. Згідно з законом, держслужбовці повинні письмово повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про отримання доходу або придбання майна у десятиденний строк. За несвоєчасне повідомлення загрожує штраф та навіть звільнення.

Суддя вирішив, що у Кулішової не було "корупційного інтересу" приховувати кошти від продажу квартири, а не повідомляла вона про це більше року через "звичайну необережність". Бо неправильно трактувала норми Закону "Про запобігання корупції". Чиновниця пояснила судді, що "суттєвої зміни у майновому стані не було – вона просто замість належної їй частки квартири отримала певну суму коштів".

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В іншій справі суддя не проявив такого співчуття. Державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська в 2015 році видала довіреність на право розпорядження автомобілем Toyota RAV4 своєму братові. Пізніше, той без її відома продав авто та передав кошти лише через півроку. Уповноважена повідомила НАЗК про суттєві зміни в майновому стані через п'ять днів після отримання грошей.

Брат Загребельської у суді пояснив, що не одразу повідомив сестру про продаж автомобіля, а лише при передачі коштів у березні 2018 року, оскільки вторговані кошти використав на купівлю іншого автомобіля.

Припустимо, що чиновниця дізналася про продаж авто раніше. Якби вона б подала повідомлення в НАЗК до отримання коштів, то, за версією Нацагентства, мала задекларувати дохід, який ще не отримала.

Суддя встановив що держуповноважена дійсно не володіла інформацією про продаж автомобіля. Проте, на думку Агафонова, вона все одно винна. В своєму рішенні суддя зазначив "власність зобов'язує", уповноважена мала б припускати що автомобіль можуть в будь-який момент продати та мала "забезпечити контроль" за майном. А тому наклав штраф 1700 гривень.



Агія Загребельська

Нещодавно Київський апеляційний суд залишив це рішення в силі. Тож тепер чиновницю внесуть до реєстру корупціонерів і взагалі можуть звільнити з посади.

Варто додати, що Агія Загребельська, яку суддя покарав, за час роботи в Антимонопольному комітеті займалась гучними розслідуваннями щодо нелегального грального бізнесу, посередницьких "прокладок" на доступі до бази оцінок Фонду державного майна, змови "харчових" підрядників Міністерства оборони тощо.

А Тетяна Кулішова, яку він звільнив від відповідальності, очолює в Комітеті департамент, який три роки вів розслідування щодо монополії групи Ахметова на енергоринку. Проте, справу закрили через відсутність ознак зловживань.

Премію "НЕчесть тижня" тижня за вибірковість у застосуванні закону отримує суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сергій Агафонов.



"НЕчесть тижня" – Сергій Агафонов

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.