Справедливость в судах: как судья уменьшил наказание пенсионерки с 17 тысяч до 170 гривен

Одним из проявлений справедливости в судах является соразмерное наказание человека за совершенное преступление или нарушение. Но сегодняшний лауреат нашей премии решил применить значительно более мягкое наказание, чем предусматривает закон. А все потому, что этого требовала справедливость.

Честь недели

Судья вновь созданного Верховного суда Николай Мазур переехал в Киев из Луганской области. Свою карьеру он начинал, как ученый, но с мая 2012 до мая 2017 года работал судьей Попаснянского районного суда.

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Мазур не оставил прифронтовой город, даже когда там начались обстрелы, и продолжал рассматривать дела. За пять лет работы судья успел рассмотреть немало дел и принять судебные решения, которые стали примером для других судей в зоне боевых действий.

В январе 2017 года Мазур рассмотрел дело пенсионерки, которая продавала на рынке сигареты без регистрации физическим лицом-предпринимателем и лицензии на розничную торговлю. Правоохранители заметили, что она продала один сверток, и изъяли у нее еще 80. Минимальный штраф за такое нарушение составляет 17 тысяч гривен.

Минимальный штраф за продажу сигарет "с рук" достигает 17 тысяч гривен

В суде женщина пояснила, что продавала сигареты не от доброй судьбы. А потому, что ее единственным доходом является пенсия в размере около 1500 гривен. Кроме того, после смерти мужа еще и остались долги за его лечение. В среднем, женщина зарабатывала от продажи сигарет лишь 300 гривен в месяц. Поэтому, на уплату штрафа ей пришлось бы откладывать деньги несколько лет.

Наказание в виде штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен судья счел несправедливым. Судья Мазур обратил внимание, что за совершение некоторых более тяжких административных правонарушений законодательство предусматривает гораздо более легкие наказания, чем предусмотренные Уголовным кодексом наказания за преступления небольшой тяжести. Например, минимальный штраф, предусмотренный за преступление, составляет всего 510 гривен. Это в 33 раза меньше штрафа, что могла получить пенсионерка за продажу пакета сигарет.

Судья отказался применять суровый закон, и вместо 17 тысяч гривен обязал пенсионерку уплатить всего 170 гривен штрафа. В своем решении судья отметил, что это позволяет Конституция. Он сослался на позицию Конституционного суда, который позволил применить более мягкое наказание по уголовному делу, а также процитировал Аристотеля и позицию судей Верховного суда США.

Судья Николай Мазур

Решение вызвало оживленную дискуссию. Кое-кто назвал его справедливым, но незаконным, ведь Кодекс не позволяет смягчать наказания за административные правонарушения. Таким образом, судья якобы вышел за пределы своих полномочий.

Судья Мазур поблагодарил за критику и решил дать ответ на самые острые вопросы и возражения на собственном сайте. В то время, когда другие судьи боятся публичности, Николай Мазур не только открыто дает интервью, ведет свой блог, имеет страницы в Facebook, Instagram и Twitter. Он создал целый сайт для того, чтобы показать "обычным гражданам" на примере конкретных решений, что суд может вносить весомый вклад в дело защиты прав граждан".

Судья осознает, что граждане не будут доверять суду, решение которого не понимают, даже, если они законные или справедливые.

"Честь недели" – Николай Мазур

Премию "Честь недели" за открытость и справедливые решения получает судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда судья Мазур Николай Викторович

НЕчесть недели

Лауреат антипремии привлек наше внимание, потому принял совершенно противоположные решения по аналогичным делам в отношении двух чиновниц Антимонопольного комитета Украины.

Ранее судья Агафонов оправдал директора одного из Департаментов Антимонопольного комитета Татьяну Кулишову. В феврале 2017 года она продала квартиру, но задекларировала ее продажу только весной 2018. Согласно закону, госслужащие должны письменно уведомлять Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о получения дохода или приобретения имущества в десятидневный срок. За несвоевременное сообщение грозит штраф и даже увольнение.

Судья решил, что у Кулишовой не было "коррупционного интереса" скрывать средства от продажи квартиры, а не сообщала она об этом больше года из-за "обычной неосторожности". Потому что неправильно трактовала нормы Закона "О предотвращении коррупции". Чиновница пояснила судье, что "существенного изменения в имущественном состоянии не было – она просто вместо принадлежащей ей доли квартиры получила определенную сумму средств".

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В другом деле судья не проявил такого сочувствия. Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская в 2015 году выдала доверенность на право распоряжения автомобилем Toyota RAV4 своему брату. Позже, тот без ее ведома продал авто и передал деньги только через полгода. Уполномоченная сообщила НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии через пять дней после получения денег.

Брат Загребельской в суде пояснил, что не сразу сообщил сестре о продаже автомобиля, а только при передаче средств в марте 2018 года, поскольку вырученные средства использовал на покупку другого автомобиля.

Предположим, что чиновница узнала о продаже авто ранее. Если бы она бы подала уведомление в НАЗК до получения средств, то, по версии Нацагенства, должна была задекларировать доход, который еще не получила.

Судья установил что чиновница действительно не владела информацией о продаже автомобиля. Однако, по мнению Агафонова, она все равно виновата. В своем решении судья отметил "собственность обязывает", уполномоченная должна была бы предполагать что автомобиль могут в любой момент продать и должна была "обеспечить контроль за имуществом. А потому наложил штраф 1700 гривен.

Агия Загребельская

Недавно Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. Поэтому теперь чиновницу внесут в реестр коррупционеров и вообще могут уволить с должности.

Стоит добавить, что Агия Загребельская, которую судья наказал, за время работы в Антимонопольном комитете занималась громкими расследованиями в отношении нелегального игорного бизнеса, посреднических "прокладок" на доступе к базе оценок Фонда государственного имущества, заговоры "пищевых" подрядчиков Министерства обороны и тому подобное.

А Татьяна Кулишова, которую он освободил от ответственности, возглавляет в Комитете департамент, который три года вел расследование по монополии группы Ахметова на энергорынке. Тем не менее, дело закрыли из-за отсутствия признаков злоупотреблений.

Премию "НЕчесть недели" недели за избирательность в применении закона получает судья Соломенского районного суда города Киева Сергей Агафонов.



"НЕчесть недели" – Сергей Агафонов

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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