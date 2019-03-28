Намеренно затягивал дела: о судье, который закрыл 22 производства против пьяных водителей

Уже совсем скоро судьями Верховного суда станут лауреаты премии "НЕчесть недели" Игорь Бенедисюк, который вопреки закону получил наградное оружие от президента и племянник Кивалова Сергей Могил, который приватизировал и продал служебное жилье.

НЕчесть недели

Еще одного родственника Кивалова тоже можно поздравить с мантией судьи Верховного суда – Максима Титова. Отец судьи, Юрий Титов, член Высшей квалификационной комиссии судей – органа, который проводит конкурсы на судейские должности.

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Титов-старший является кумом народного депутата Сергея Кивалова, который в разные годы был председателем и членом Высшего совета юстиции. Поэтому Титов-младший имеет могущественных покровителей в судейской системе.



Судья Максим Титов

В 2014 году судья дважды рассматривал дела в отношении участников автопробега в Межигорье. В обоих случаях Максим Титов принял привлечь водителей к ответственности, а именно наложить на них штраф. Одно из постановлений позже отменила апелляция, потому что не увидела состава правонарушения.

Иронично то, что к пьяным водителям судья вовсе не был таким строгим, как к митингующим. По информации Общественного совета добродетели, в течение последних двух лет Титов закрыл 22 производства относительно движения в состоянии алкогольного опьянения.

Основная причина – пропуск срока привлечения к ответственности. На практике это означало, что водители могли действительно быть пьяными, вызывать ДТП, однако их дела затягивали, а затем закрывали.

В частности, один из нарушителей в состоянии опьянения сбил пешехода, а затем попытался скрыться с места происшествия и врезался в стену здания. Однако и этот водитель остался безнаказанным благодаря судье Максиму Титову. Интересно, что некоторые из нарушителей, которые так и не были наказаны, ездили пьяными не один раз – возможно, именно потому, что чувствовали свою безнаказанность.

Поэтому премию "НЕчесть недели" за принятие политически мотивированных решений и лояльное отношение к пьяным водителям получает новоиспеченный судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Максим Титов.

Честь недели

Лауреат нашей премии не имеет родственников в органах, которые назначают судей. Дмитрий Гудыма – ученый и правозащитник, в 2018 году был назначен к тому же Кассационному гражданскому суду в составе Верховного суда.

После длительной судебной тяжбы Верховный суд сохранил в должности одиозного судью Владимира Бабенко. Ранее этот служитель Фемиды получал антипремию "НЕчесть недели" за то, что угрожал своему коллеге-судье Сергею Бондаренко, который не хотел принять "нужное решение".

Когда Бондаренко отказался, на него посыпались угрозы и нецензурные публичные высказывания, за что Высшая квалификационная комиссия судей постановила его уволить. Однако Верховный суд это решение отменил.

По версии судей, то, что судья несколько раз неэтично высказывался о Бабенко и даже общественных активистах, не обязывает его увольнять. Судья Дмитрий Гудыма выразил особое мнение относительно этого решения.



Судья Дмитрий Гудыма

Он отметил, что хотя срок привлечения Бабенко к ответственности из-за ситуации с давлением истек, однако высказывания, которые позволял себе судья в адрес своего коллеги, являются недопустимыми и существенно подрывают доверие и авторитет всей судебной власти.

А также добавил, что возникают сомнения относительно адекватности судьи Сергея Бондаренко. По словам Гудымы, если из таких судей будет состоять судейский корпус, он себя в такой системе не будет видеть.

Я буду поднимать перед законодательной властью вопрос о периодическом обязательном определении психического состояния судей. Водители же получают медицинские справки, чтобы управлять автомобилем. А судьям мы доверяем судьбы людей,

– подытожил он.

Именно поэтому увольнение – это логический результат неоднократных действий судьи. В своей особом мнении Гудыма также призвал установить единую практику наказаний судей за подрыв авторитета и доверия к судейскому корпусу. Ведь только тогда решение можно будет принимать справедливо без двойных стандартов.

Поэтому премию "Честь недели" получает судья Верховного суда Дмитрий Гудыма, который заявил, что служитель Фемиды, который давит на других судей заслуживает увольнения.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.