Такого Бориса не было и не будет
7 июня 2022 , 13:55Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Завитневича
Хорошая новость из Великобритании – великий друг Украины Борис Джонсон получил вотум доверия в британском парламенте. Он остается премьером.
Друг Украины
Борис Джонсон один из первых не побоялся предоставить Украине вооружение и стал главным союзником в антипутинской коалиции.
Читайте также Миру нужны такие лидеры
Сегодня Джонсон, лидер на Европейском континенте, полностью понимает всю угрозу от России и готов убеждать других.
Он уже неоднократно доказал свою искреннюю поддержку Украине реальными делами.
Вместе к победе
Поэтому, считаю, это очень хорошо для нас, что Борис Джонсон остается премьер-министром Великобритании и остается на фронте общей борьбы за Украину!
Чем больше у нас решительных союзников — тем ближе наша победа.
ЕС готовит 7 пакет санкций против России – смотрите видео: