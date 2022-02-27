Такого еще не было: в Чернигове произошли сильные обстрелы – фото и видео последствий
В Чернигове произошел сильный обстрел. Оружие российских оккупантов попало в самый центр города.
Попали в детскую поликлинику
Вероятно, это был снаряд или ракета. Об этом сообщает 24 канал.
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Известно, что агрессоры пытались попасть в мэрию. Вместо этого попали в детскую стоматологическую поликлинику.
Пострадали люди
Нашим журналистам сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, что в обед в Чернигове в результате попадания и взрыва пострадали 6 домов. Они расположены на улице Магистрацкой и Кирпоноса.
По информации центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали 16 человек. В каком они состоянии – на данный момент неизвестно.
Сейчас же ГСЧС пытается ликвидировать масштабные последствия. На месте работают 5 человек и 1 единица техники.
В Чернигове произошел сильный обстрел: фото 24 канала
Обстрел в Чернигове: видео 24 канала
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