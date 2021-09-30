Такого не было уже более года: в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе

Ситуация безопасности на Донбассе – нестабильна, количество обстрелов возросло. Такого ухудшения не было уже с июля 2020 года.

Об этом рассказали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ОБСЕ 29 сентября.

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На Донбассе ухудшается ситуация в сфере безопасности

Представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе посол Микко Киннунен обнародовал заявление по итогам разговоров в рамках ТКГ и рабочих групп, которые состоялись 29 сентября 2021 года. По его словам:

Ситуация по безопасности на Донбассе сейчас нестабильна.

Возросло количество нарушений режима прекращения огня.

Причем до уровня, которого ОБСЕ не фиксировала с июля 2020 года.

В сентябре в среднем ежедневно регистрируем более 250 нарушений режима прекращения огня. Особую обеспокоенность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения,

– сообщил Киннунен.

И добавил, что "в сентябре 2021 эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020" (тогда, напомним, стороны украли соглашение о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля).

Россия блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе

В ОБСЕ отметили также, что наблюдатели не могут полноценно работать на неподконтрольных Украине территориях, так как:

Боевики им ограничивают передвижение. За прошедшие 2 недели такие случаи были и в Донецкой области (31), и на Луганщине (6).

Беспилотники Наблюдательного миссии обстреливают, их сигналы – глушат.

И вообще Россия блокирует продление миссии ОБСЕ, которая является важной в процессе разрешения конфликта на Донбассе с 2014 года. На заседании подгрупп ТКГ 29 сентября не удалось договориться о каких-либо конкретных мерах.

заявление ОБСЕ прозвучало в последний день перед окончанием срока действия мандата наблюдателей на российско-украинской границе. Россия отказалась его продлевать.

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