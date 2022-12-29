Такого никогда не было, – оппозиционер сказал, что в России является самым большим бунтом против войны

Недавно в России появилась петиция о прекращении "специальной военной операции" в Украине. На сегодня она набрала 25 000 подписей.

Однако этот показатель неважен. Россияне боятся подписывать что угодно, потому что за каждую подпись к ним могут прийти. Личная информация в России не стоит ничего, она вытекает как из самых лучших, так и из худших рук. Об этом 24 канала сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Самый массовый протест в России за всю ее историю – это 20 000 репрессивных дел с начала февраля в отношении россиян, вышедших с разными мирными протестами, чтобы заявить о своем несогласии с войной. Такого в России никогда не было,

– сказал оппозиционер.

Неизвестно, какое количество погибших, ведь российская бенефициарная и полицейская система славится своей невероятной жестокостью, а суды – невероятной слепотой по отношению к силовикам. Когда мы узнаем, говорит Олевский, сколько мобилизованных было убито за то, что они не хотели идти в бой.

Отреагирует ли Путин на петицию

Олевский убежден, что Владимир Путин не будет реагировать на собранные подписи. Он скажет: "Это всего 25 тысяч. Вот когда будет 25 миллионов – поговорим".

"Раньше я думал, если мы совершим по правилам 100% верное действие, выполним все требования и условия путинской системы, выполним все его законы, докажем ему, что он не прав – тогда он уйдет. Он просто изменит правила, обманет тебя как дурачка и скажет: "Ничего ты не добился. Ты собрал 25 тысяч подписей, а теперь нужно 50 тысяч. Когда мы соберем их, он скажет: "Не хватило одной. Ха-ха-ха. И вообще, я проверил эти подписи, половина – фальшивая", – объяснил российский оппозиционный журналист.

Важно смотреть на поступки людей. По словам Олевского, россиян, недовольных войной, действительно немало.

"Существуют люди, которые наслаждаются войной. Существуют люди сумасшедшие, есть люди больные, есть люди просто плохие. Так бывает. Существует очень много людей, точно против войны", – уверяет журналист. Почему последние ничего не могут сделать? Дело в том, объясняет Олевский, что был упущен очень важный момент в 2014 году. Тогда государство было не таким сильным, чтобы мгновенно успокаивать каждого недовольного.

"Государство стало слишком сильным, оно преследует преступные цели. Точка невозврата была пройдена очень давно. Его можно только разрушить. Сегодня украинская армия воюет за всех. Это буквально", – утверждает журналист.

Он уверяет: в России люди понимают, что война проиграна, армия слабая, а смерти напрасны. Просто Путин хочет, чтобы это продолжалось. А уберечься от его желания, находясь в России и зная, как она устроена, они не могут. "Посмотрите на количество выехавших людей. Все прекрасно понимают, к чему все идет. Слом произошел, но остановить это невозможно", – резюмировал Тимур Олевский.

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