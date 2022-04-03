Такого ужаса никогда в жизни не видел, и это только первая страница деоккупации – Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал зверства россиян на оккупированных территориях Киевщины. По его словам, такого ужаса он еще не видел. Но это, вероятнее всего, еще далеко не все ужасы.

Денис Монастырский предупредил, что все преступления оккупантов станут известны только после полной деоккупации Украины. Сейчас мы узнали только об их части.

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Россия уже не впервые совершает зверства по отношению к украинцам

Зверства рашистов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах, которые удалось освободить из-под оккупации, шокируют. Но нужно быть готовыми к новым ужасам.

Такого ужаса никогда в жизни не видел. И я думаю, что это только первая страница, которую мы с вами открываем в страшной истории деоккупации Украины и Киевщины, в частности. Такое я слышал из рассказов людей, которые освобождали определенные населенные пункты на Востоке Украины в 2014-2018 годах. Но увидеть это в 20 километрах от столицы – это, конечно, шок,

– подчеркнул министр.

По его словам, сейчас важно сохранять мужество и силу духа, потому что освобождение Украины от российского нашествия будет очень и очень непростым.

"И не только в плане наших сил, но и в плане эмоций, которые вызывает каждый увиденный дом, каждый разбитый танк, каждый погибший человек... Это все нас ждет", – подытожил Денис Монастырский.

Ведь ряд населенных пунктов Украины до сих пор находится под контролем оккупантов. После изгнания врага оттуда могут выясниться более страшные вещи.

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