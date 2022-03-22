Такого уже нет, чтобы россияне двигались колоннами, – Павлюк об истощении резервов оккупантов
Источник:"Радио Свобода"
Россия уже ввела на территорию Украины все, что планировала для первого удара. В зону ООС оккупанты уже бросают последние резервы.
В России частично проводят скрытую мобилизацию и формируют резервные части. Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
Важно Враг несет потери и начал отступление на одном из направлений: где идут ожесточенные бои с оккупантами
Враг наращивает усилия, чтобы продолжить войну. Павлюк отметил, что пока нет данных разведки, чтобы спрогнозировать объем.
Оккупанты стали осторожнее
Орки уже гораздо осторожнее. Они ездят по трассам, а передвигаются под прикрытием авиации.
Уже такого, как было в первые дни, когда они двигались колоннами и надеялись, что мы испугаемся, уже нет,
– отметил Павлюк.
Он подытожил, что русские воюют не с военными, а гражданскими. Они обстреливают и убивают мирных людей.
Кстати – Оккупанты хвастаются мародерством: