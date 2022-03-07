Такого единства не было из теракта 11 сентября, – журналист о позиции Конгресса насчет Украине

Большинство американцев поддерживают сокрушительные санкции против России из-за войны в Украине. В то же время, позиция Конгресса США – почти единодушная.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш. Согласно его информации, Конгресс планирует рассматривать вопросы бюджета и Украины в частности. Возможны санкции против России, запрет на импорт российской нефти в США.

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Поддержка Украины в США достигла невиданных уровней

В ответ на вопрос о том, нет ли среди конгрессменов и сенаторов больших разногласий по вопросу Украины, журналист сказал: "В целом да".

В вопросе санкций против России, нефти и газа в частности – единство довольно велико.

Что касается вопроса Украины, то мне кажется, единство в этих вопросах беспрецедентно. Многие сенаторы говорили, что они такого вообще не помнят еще со времен теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

– сказал Остап Ярыш.

Журналист отметил, что поддержка Украины достигла невиданных уровней.

Кстати, Палата представителей Конгресса рассматривает возможность одобрения закона об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

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