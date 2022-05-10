Такой дом там не один, – Синегубов прокомментировал трагедию в Изюме

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области спасатели достали из-под завалов 5-этажного дома тела 44 гражданских. Дом был разрушен еще в начале марта.

Детали трагедии рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Очередное страшное преступление: в Изюме под завалами 5-этажного дома нашли тела 44 гражданских

По его словам, Изюм остается самой горячей точной во всей Харьковской области. Наши ВСУ держат свои позиции, однако город уже более двух месяцев находится под оккупацией.