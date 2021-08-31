"Такова человеческая природа": в Кремле оценили возможность начала новой мировой войны

В России заявили, что мелкие конфликты в мире всегда существовали и будут существовать. Заверили, что якобы "такова человеческая природа".

Насчет мировой войны, то Кремль считает ее неприемлемой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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В России оценили возможность мировой войны

Лавров заверил, что "мировая война неприемлема".

Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты – да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа...

– считает глава российского ведомства.

Он также добавил, что это "любой здравомыслящий политик, конечно же, понимает".

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