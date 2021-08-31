"Такова человеческая природа": в Кремле оценили возможность начала новой мировой войны
31 августа 2021 , 13:35Читати новину українською
Источник:"РИА Новости"
В России заявили, что мелкие конфликты в мире всегда существовали и будут существовать. Заверили, что якобы "такова человеческая природа".
Насчет мировой войны, то Кремль считает ее неприемлемой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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В России оценили возможность мировой войны
Лавров заверил, что "мировая война неприемлема".
Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты – да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа...
– считает глава российского ведомства.
Он также добавил, что это "любой здравомыслящий политик, конечно же, понимает".
Коротко о последних заявлениях России
- Оккупанты переживают насчет оккупированного Крыма. На этот раз из-за катастрофической ситуации с уборкой улиц, ведь мусор в населенных пунктах перестали вывозить.
- В российском МВД 30 августа признали пожизненно нежелательным пребывание в стране белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде. Причиной послужила шутка в отношении России.
- Также в России заявили, что налаживают хорошие отношения с боевиками "Талибана". Спецпредставитель президента России Замер Кабулов заверил, что Кремль стремится поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.