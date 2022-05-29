Тактический успех в Северодонецке не несет России выгоды, а требуется для показа "победы", – ISW

Взятие Северодонецка позволит сказать Москве, что она захватила всю Луганщину. Но это не даст Кремлю больше никакой существенной выгоды.

Соответствующую информацию обнародовали в Институте изучения войны (ISW). Там также рассказали о цене захвата Луганщины для врага.

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Россия не получит никакой выгоды из тактического успеха в Северодонецке

Северодонецк важен для россиян на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, не контролируемый россиянами,

– сообщили в ISW.

Объяснили также, что взятие города не даст России никакой другой значительной военной или экономической выгоды.

Более того, цена нынешнего тактического успеха на Донбассе не соответствует какой-либо реальной выгоде после взятия города. В частности, в американском Институте изучения войны объяснили, что:

Москва привлекла силы, технику и материальную часть со всех других направлений для достижения этой единственной цели – взятия Северодонецка;

в частности, Кремль "легкомысленно тратит боевую мощь на взятие города";

захват Северодонецка может помочь россиянам завоевать Донбасс только тогда, если даст импульс для построения последовательных операций;

однако битва за Северодонецк, скорее всего, будет предотвращать продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.

К сожалению, известно, что у украинских военных серьезные потери в битве за Северодонецк и столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокады "Азовстали" в Мариуполе. Также они могут потерпеть серьезное тактическое поражение, если рухнет Северодонецк.

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Украина наращивает, а Россия теряет силы и технику

Россияне сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем украинцы, формируя "градиент истощения" в целом в пользу Киева. Украинцы также продолжают получать припасы и технику от своих союзников, каким бы медленным и ограниченным ни был этот поток,

– объяснили в Институте.

Россия же проявляет признаки того, что они сжигают имеющиеся резервы живой силы и техники, и нет причин ожидать облегчения в ближайшие месяцы. Ведь:

русские войска в течение нескольких недель не могли продвинуться ни на каком другом направлении и в большинстве своем – даже не пытались это сделать;

армия оккупанта застряла на второстепенных направлениях, потеряет волю к бою, поскольку битва за Северодонецк поглощает большую часть доступных России средств.

"Украина может иметь шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех. Эта перспектива неопределенная, и Украина может не иметь возможности воспользоваться случаем, даже если он появится", – предупредили в Институте изучения войны.

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Кратко о ситуации в Северодонецке

Враг сосредоточил свои силы на Донбассе. В частности, оккупанты пытаются захватить Северодонецк. Ведь это единственный крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируют российские оккупанты.

На вечер 18 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что российские оккупанты продолжают обстреливать всю Луганщину, а Северодонецк фактически пытаются стереть с лица земли.

Кроме этого, оккупанты больше не продвигаются в городе. Также они продолжают сидеть в отеле Мир с 26 мая. Враги несут потери.

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