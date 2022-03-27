Тактика Алеппо становится главной стратегией Путина, – советник главы МВД Денисенко

В последние несколько дней враг продолжает отступать, а украинские защитники освобождают наши города. Между тем, враг минимизирует атаки со стороны Украины, а бьет по городам с территории Беларуси и со своей территории.

Это связано как раз с тем, что треть российских солдат потеряла свою боеспособность. Так считает советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По теме Оккупанты завозят на Херсонщину товары из Крыма и требуют платить в рублях, – депутат

С другой стороны, как он отметил, проводится перегруппировка, враг пытается совершать определенные ротации.

Кроме того, есть огромная проблема с логистикой в ​​ряде регионов. Плюс, единственное, что оккупанты умеют делать – стрелять по мирному населению.

То есть, тактика Алеппо становится главной стратегией Российской Федерации на этом этапе,

– подчеркнул Денисенко.

Оккупанты перегруппировываются

Если говорить о перегруппировке российских войск, то действительно они подтягивают свои резервы в Беларусь с одной стороны, а с другой – на харьковское направление.

Частично это касается крымского направления, на Херсон и дальше на юг Украины, добавил советник главы МВД.

"Оккупанты будут пробовать провести еще одну волну наступления, а также ротацию в своих войсках. Но плюс в этом всем – это то, что такого количества ресурса, как у них было в начале, они подтянуть не могут", – подчеркнул он.

Более того, есть большое количество батальонно-тактических групп России, но по состоянию на сегодняшний день треть из них потеряла свою боеспособность.

Тактика Алеппо становится главной стратегией Путина: смотрите видео