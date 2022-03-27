Це пов'язано якраз з тим, що третина російських вояків втратила свою боєздатність. Так вважає радник глави міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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З іншого боку, як він зазначив, ідуть перегрупування, ворог пробує робити певні ротації.

Крім цього, є величезна проблема з логістикою у низці регіонів. Плюс, єдине, що окупанти вміють робити – стріляти по мирному населенню.

Тобто, тактика Алеппо стає головною стратегією Російської Федерації на цьому етапі,

– наголосив Денисенко.

Окупанти перегруповуються

Якщо говорити про перегрупування російських військ, то справді, вони підтягують свої резерви до Білорусі з одного боку, а з іншого – по харківському напрямку.

Частково, це стосується кримського напрямку, на Херсон і далі на південь України, додав радник глави МВС.

"Окупанти будуть пробувати робити ще одну хвилю наступу, а також ротацію у своїх військах. Але плюс в цьому всьому – це те, що такої кількості ресурсу, як у них була на початках, вони підтягнути не можуть", – наголосив він.

Ба більше, є велика кількість батальйонно-тактичних груп Росії, але станом на зараз, третина втратила свою боєздатність.

Тактика Алеппо стає головною стратегію Путіна: дивіться відео