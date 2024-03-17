"Тактика идентична": россияне, вероятно, атаковали Николаев "Искандерами"

17 марта 2024, 17:18
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Источник:

Силы обороны юга Украины

Враг продолжает террор южных регионов нашего государства. Так, днем ​​17 марта оккупанты коварно ударили баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве.

Около 14 часов российские военные атаковали Николаев баллистикой. В результате удара были повреждены частные дома и автомобили, также пострадали.

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Тактика идентична предварительному удару по Одессе

Во время тревоги в Николаеве прогремели громкие взрывы. Враг коварно ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в городе, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты.

Вероятно, это были ракеты Искандер-М. В то же время в Силах обороны юга сообщили, что подобная тактика действий врага уже фиксировалась ранее во время обстрелов.

Тактика действий идентична предварительному удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторил удар в то же место,
– говорится в сообщении Сил обороны юга.

В результате ракетной атаки в районе повреждены жилые дома и гражданские автомобили. В частности, уже известно по меньшей мере о 5 раненых местных жителях.

По состоянию на сейчас на месте работают соответствующие экстренные службы. Информацию о вражеской атаке выясняют.

Что известно о вражеской атаке

  • В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока. В Николаевской области была объявлена тревога.
  • Около 14 часов глава Николаевской ОВА сообщил, что, к сожалению, было два прилета по Николаеву. Впоследствии Виталий Ким написал, что был прилет по Николаеву. Уточнил, что с того же места, с которого прилетело по Одессе. Повторный пуск тоже.
  • Александр Сенкевич сообщил, что повреждены многие частные дома. В частности, окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Кроме того, повреждены автомобили.
  • Также чиновник поблагодарил полицейских, которые оперативно заблокировали движение автомобилей после первого прилета за два квартала. Начальник ОВА уточнил, что ракета попала у дороги.
  • Известно, что 5 человек получили ранения. Одной из пострадавших оказалась девушка с осколочными ранениями. Ее обнаружили полицейские. Она получила на месте к медицинской помощи, после чего ее госпитализировали.
  • По данным ГСЧС, предварительно повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Спасателями 3 государственной пожарно-спасательной части горение оперативно ликвидировано.

Автор: Маргарита Волошина