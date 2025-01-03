Об этом в эфире 24 Канала отметил командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, озвучив, что ВСУ в некоторых вопросах ограничены в своих действиях, поскольку Украина подписала соответствующие конвенции, в частности, что касается минирования различного типа.

Смотрите также Военнослужащий объяснил, почему россияне используют для штурмов гражданские авто

ВСУ скованы конвенциями, российские оккупанты – нет

По словам Федоренко, после завершения войны на театре боевых действий очень долгий период будет продолжаться разминирование. Ведь враг засевает минами буквально все, где ступает его нога.

Мы такой возможности не имеем. Относительно противника, который существенно преобладает в живой силе, противопехотное минирование является одной из основ его приостановления на поле боя, недопущения к нашим передовым позициям,

– объяснил Федоренко.

Командир батальона ударных БпАК "Ахилес" выразил надежду, что в будущем эти ограничения будут пересмотрены, а возможностей по использованию определенных видов боеприпасов для защиты Украины военнослужащие получат больше.

Тактика россиян для сбития БпЛА

Федоренко рассказал о тактике российских оккупационных войск, к которой те прибегли, чтобы уберечься от украинских беспилотников, в частности FPV-дронов и разведывательных типа Mavic. Эта тактика не является новой, но развернуто о ней не сообщалось.

"Это выглядит так: движется группа из 5 военнослужащих оккупационных войск; они понимают, что попали в прицел нашего дрона или слышат его звук; из этой группы определяется один военный, который максимально быстро выбегает на открытое пространство и пытается отвлекать на себя внимание дрона", – рассказал Федоренко.

Делает он это для того, чтобы эта группа российских солдат была не замечена и имела возможность из дробовиков сбить украинский БпЛА.

Эту тактику противник применяет широко на всех участках фронта. Поскольку в России жизнь военного ничего не стоит, этого ресурса более чем достаточно, такая тактика давала врагу определенные положительные достижения на поле боя,

– отметил Федоренко.

Но после того, как украинским защитникам стало понятно, что это распространенное явление среди российских оккупантов, ВСУ начали тщательно обращать внимание на детали при запуске дронов. Поэтому сейчас, по словам Федоренко, эта тактика уже не приносит врагу того успеха, который он имел в начале ее применения.