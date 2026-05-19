Это единственное, что у россиян получается, – военный описал шокирующую тактику врага

Оккупанты на фронте продолжают использовать тактику, которую применяют с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о продвижении любой ценой, учитывая изменения технологий.

Об этом 24 Каналу рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что в весенне-летний период россияне начинают продвигаться мелкими штурмовыми группами. Однако любые планы противника завершаются провалом и бешеными потерями.

Какова шокирующая тактика врага на фронте?

По словам военного, в конце 2023 года враг пытался продвигаться конвейерными атаками – большими колоннами. В то же время сейчас россияне отправляют в штурмы "одноразовых" военных.

Оккупанты сделали выводы. К сожалению, они учатся на своих ошибках. Где-то перенимают технологии, где-то – свой опыт. Сейчас отправляют группы, которые от норы до норы, от блиндажа до укрытия пробуют просачиваться,

– объяснил он.

Однако в пределах килзоны, которая постоянно расширяется, Силы обороны замечают и уничтожают противника. Соответственно, мы видим статистику потерь российской армии.

Назаренко отметил, что каждый день враг теряет больше, чем может себе позволить мобилизовать человеческого ресурса. Однако не стоит забывать, что Россия имеет большое количество резервов.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что сейчас россиянам трудно провести наступательную операцию в классическом понимании. Ведь механизированные штурмы и прорывы сейчас не работают.

Военный также отметил, что тактика штурмов сопровождается постоянным артиллерийским огнем. Враг использует пушки для бомбардировки посадок, сел, городов и отдельных зданий. Кроме этого, оккупанты постоянно запускают ударные беспилотники (от самых маленьких FPV-дронов до "Шахедов"), КАБы, ФАБы и ракетные системы залпового огня.

Россияне пытаются количество реализовать в качество, что им не удается. Единственное, что у россиян получается – это реализовать количество в виде своих потерь. Чем большее количество (военных, – 24 Канал) они посылают, тем больше они несут потери,

– подчеркнул Назаренко.

Он добавил, что на ситуацию на фронте также влияет изменение погодных условий, то есть потепление. Если зимой россияне передвигались в тепловизионных плащах и имели проблемы с бытом на позициях, сейчас они будут пробовать продвигаться под прикрытием "зеленки".

Это частично ограничивает видимость для ВСУ, но украинские дроны продолжают охотиться за оккупантами, как бы они не пытались маскироваться.

Неудачи врага на фронте: последние новости

В Запорожской области в районе Степногорска спецназовцы подразделения "Артан" провели успешные штурмовые действия. В результате этого планы врага по оккупации населенного пункта провалились.

Более того, украинские военные осуществили успешные контратаки на севере Харьковской области и в районе Доброполья. Также россияне не смогли вернуть позиции, потерянные ранее на Александровском направлении.

Кроме того, враг уже год пытается захватить небольшой населенный пункт Малая Токмачка, расположен на автомобильной трассе из оккупированных Пологов в Орехово. Враг отчитывается об оккупации этого села, но на самом деле никогда не заходили дальше, чем его окрестности.