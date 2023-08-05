Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, украинские бойцы используют самую современную тактику ведения боя.

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В чем состоит американская тактика

Гетьман отметил, что по американской тактике сначала артиллерия и ракеты разрушают все, что есть у врага. Авиация не позволяет противнику сопротивляться. Продолжаются мощные атаки и разрушение всего, что у него есть.

Это воздушное преимущество и безумная артиллерийская ракетная атака. Где был враг, там уже остается пашня. У противника паника, он лишен средств связи. Авиация и ракеты сделали свое дело. Потом идет пехота, которая уже не встречает большого сопротивления, потому что там некому делать это сопротивление,

– объяснил он.

Чтобы использовать американскую тактику, ВСУ нужны бомбардировщики B-52, B-1, B-2, "бородавочники" А-10, больше артиллерии и ракет.

Гетьман об американской тактике: смотрите видео

Самая современная тактика ведения боя

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что украинские защитники никогда не применяли американскую тактику. В то же время тактика наших военных – самая современная.

Наша тактика более современна, чем американская. Наши партнеры начинают изучать, как мы можем меньшим количеством сил и средств наступать и продвигаться, также у нас есть меньшие потери при наступлении. Это наиболее современная тактика ведения боя,

– добавил Гетман.

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