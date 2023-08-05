Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, українські бійці використовують найсучаснішу тактику ведення бою.

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У чому полягає американська тактика

Гетьман зазначив, що за американською тактикою спочатку артилерія та ракети руйнують все, що є у ворога. Авіація не дозволяє противнику опиратися. Продовжуються потужні атаки і руйнація усього, що у нього є.

Це повітряна перевага і шалена артилерійська ракетна атака. Де був ворог, там вже залишається рілля. У противника паніка, він позбавлений засобів зв’язку. Авіація та ракети зробили свою справу. Потім йде піхота, яка вже не зустрічає великого опору, бо там нема кому робити цей спротив,

– пояснив він.

Щоб використовувати американську тактику, ЗСУ потрібні бомбардувальники B-52, B-1, B-2, "бородавочники" А-10, більше артилерії та ракет.

Гетьман про американську тактику: дивіться відео

Найсучасніша тактика ведення бою

Майор запасу ЗСУ підкреслив, що українські захисники ніколи не застосовували американську тактику. Натомість тактика наших військових – найсучасніша.

Наша тактика більш сучасна, ніж американська. Наші партнери починають вивчати, як ми можемо меншою кількістю сил та засобів наступати та просуватися, також ми маємо менші втрати при наступі. Це найбільш сучасна тактика ведення бою,

– додав Гетьман.

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