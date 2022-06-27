Об этом 24 каналу рассказал военный историк Роман Пономаренко. Он отмечает, что Россия уже неоднократно применяет тактику воздушного террора . Она была хорошо испытана еще со времен Второй мировой войны.

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Логику российских кафиров трудно понять – они ведут себя максимально неадекватно . Господин Пономаренко предполагает, что ракетный удар по торговому центру – очередная попытка захватчиков подорвать моральный дух украинцев и уменьшить сопротивление.

Россия такими методами может пытаться сломить волю украинского народа к сопротивлению. Показать, что они дотянутся до кого угодно; что якобы не защитит ни ПВО, ни армия, – отметил Роман Пономаренко.

Несмотря на это, вряд ли кафиры действительно рассчитывают, что это даст какой-то результат. Учитывая последние социологические исследования, украинцы уверенно поддерживают и ВСУ, и правительство, и президента, и единственные в своей ненависти к России.

Оккупантов шокирует единство украинского народа, который буквально за 2 – 3 дня собирает 600 миллионов гривен на четыре "Байрактара". Для россиян, как отмечает Пономаренко, это вообще что-то непонятное и неожиданное.

"Скорее всего, такой удар – это элемент устрашения . По-другому они уже просто не могут мыслить", – отметил господин Пономаренко.

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