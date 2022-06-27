Об этом 24 каналу рассказал военный историк Роман Пономаренко. Он отмечает, что Россия уже неоднократно применяет тактику воздушного террора . Она была хорошо испытана еще со времен Второй мировой войны.
Важно Куда обращаться жителям Кременчуга, родственники которых находились в ТЦ, в который попали россияне
Логику российских кафиров трудно понять – они ведут себя максимально неадекватно . Господин Пономаренко предполагает, что ракетный удар по торговому центру – очередная попытка захватчиков подорвать моральный дух украинцев и уменьшить сопротивление.
Россия такими методами может пытаться сломить волю украинского народа к сопротивлению. Показать, что они дотянутся до кого угодно; что якобы не защитит ни ПВО, ни армия, – отметил Роман Пономаренко.
Несмотря на это, вряд ли кафиры действительно рассчитывают, что это даст какой-то результат. Учитывая последние социологические исследования, украинцы уверенно поддерживают и ВСУ, и правительство, и президента, и единственные в своей ненависти к России.
Оккупантов шокирует единство украинского народа, который буквально за 2 – 3 дня собирает 600 миллионов гривен на четыре "Байрактара". Для россиян, как отмечает Пономаренко, это вообще что-то непонятное и неожиданное.
"Скорее всего, такой удар – это элемент устрашения . По-другому они уже просто не могут мыслить", – отметил господин Пономаренко.
Россияне обстреляли торговый центр в Кременчуге: смотрите видео
Ракетный удар по Кременчугу: важные новости
- 27 июня российские кафиры коварно нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. На момент обстрела известно, что там находились около тысячи человек. Последствия атаки обнародовал президент Владимир Зеленский.
- Местные жители просто в шоке. Они стоят со слезами на глазах у торгового центра и разыскивают своих близких и родных, которые были внутри.
- Захватчики обстреляли ТРЦ ракетами Х-22, запустившими из бомбардировщиков Ту-22 М3 из Курской области.
- По данным главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина, по состоянию на 19:30 известно о по меньшей мере 10 погибших и 40 пострадавших .
- Спасатели тушили пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров. Туда привлекли 115 человек и 20 единиц техники.