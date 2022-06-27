Про це 24 каналу розповів воєнний історик Роман Пономаренко. Він наголошує, що Росія вже неодноразово застосовує тактику повітряного терору. Вона була добре випробувана ще з часів Другої світової війни.
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Логіку російських окупантів важко зрозуміти – вони поводяться максимально неадекватно. Пан Пономаренко припускає, що ракетний удар по торговому центру – це чергова спроба загарбників підірвати моральний дух українців та зменшити спротив.
Росія такими методами може намагатися зломити волю українського народу до спротиву. Показати, що вони дотягнуться до будь-кого; що нібито не захистить ні ППО, ні армія, – зазначив Роман Пономаренко.
Попри це, навряд чи окупанти справді розраховують, що це дасть якийсь результат. Враховуючи останні соціологічні дослідження, українці впевнено підтримують і ЗСУ, і уряд, і президента, і єдині у своїй ненависті до Росії.
Окупантів шокує єдність українського народу, який буквально за 2 – 3 дні назбирує 600 мільйонів гривень на чотири "Байрактари". Для росіян, як наголошує Пономаренко, це взагалі щось незрозуміле та несподіване.
"Скоріш за все, такий удар – це елемент залякування. По-іншому вони вже просто не можуть мислити", – зауважив пан Пономаренко.
Росіяни обстріляли торговий центр в Кременчуку: дивіться відео
Ракетний удар по Кременчуку: важливі новини
- 27 червня російські окупанти підступно завдали ракетного удару по ТРЦ в Кременчуку. На момент обстрілу відомо, що там перебувало близько тисячі людей. Наслідки атаки опублікував президент Володимир Зеленський.
- Місцеві мешканці просто шоковані. Вони стоять зі сльозами на очах поблизу торгового центру та розшукують своїх близьких та рідних, які були всередині.
- Загарбники обстріляли ТРЦ ракетами Х-22, які запустили з бомбардувальників Ту-22 М3 з Курської області.
- За даними голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, станом на 19:30 відомо про щонайменше 10 загиблих та 40 постраждалих.
- Рятувальники гасили пожежу на площі в 10 тисяч квадратних метрів. Туди залучили аж 115 людей та 20 одиниць техніки.