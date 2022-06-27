Про це 24 каналу розповів воєнний історик Роман Пономаренко. Він наголошує, що Росія вже неодноразово застосовує тактику повітряного терору. Вона була добре випробувана ще з часів Другої світової війни.

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Логіку російських окупантів важко зрозуміти – вони поводяться максимально неадекватно. Пан Пономаренко припускає, що ракетний удар по торговому центру – це чергова спроба загарбників підірвати моральний дух українців та зменшити спротив.

Росія такими методами може намагатися зломити волю українського народу до спротиву. Показати, що вони дотягнуться до будь-кого; що нібито не захистить ні ППО, ні армія, – зазначив Роман Пономаренко.

Попри це, навряд чи окупанти справді розраховують, що це дасть якийсь результат. Враховуючи останні соціологічні дослідження, українці впевнено підтримують і ЗСУ, і уряд, і президента, і єдині у своїй ненависті до Росії.

Окупантів шокує єдність українського народу, який буквально за 2 – 3 дні назбирує 600 мільйонів гривень на чотири "Байрактари". Для росіян, як наголошує Пономаренко, це взагалі щось незрозуміле та несподіване.

"Скоріш за все, такий удар – це елемент залякування. По-іншому вони вже просто не можуть мислити", – зауважив пан Пономаренко.

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