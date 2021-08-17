"Талибан" готов сделать все, лишь бы Афганистан не стал площадкой для атаки. Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.
Кстати Талибы утверждают, что прекратят изготавливать и продавать наркотики
"Талибан" хочет наладить отношения с миром
Муджахид заявил, что движение хочет наладить хорошие отношения со всеми странами. Талибы даже собираются заниматься дипломатией, основанной на международных нормах и мусульманских традициях.
Заметим, в Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только 3 посольства: России, Китая и Пакистана.
Боевики обещают не атаковать военных США
Так, талибы заверили, что не будут атаковать американских военных, однако выдвинули условие. Мол, контингент США должен покинуть Афганистан до 11 сентября 2021 года.
Текущая ситуация в Афганистане: что надо знать
- США в мае начали выводить своих военных. Впоследствии талибы активизировались и начали захватывать города.
- В результате 15 августа 2021 года террористы взяли под контроль столицу Кабул. Власти решили сдать город мирно.
- Иностранцы покидают страну, продолжается эвакуация.
- Афганцы испуганы, ведь боевики раньше прибегали к особо жестоким наказаниям. Сами талибы говорят, что не собираются совершать самосуд над афганцами.
- Также "Талибан" объявил всеобщую амнистию для всех чиновников.