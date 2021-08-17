"Талибан" готов сделать все, лишь бы Афганистан не стал площадкой для атаки. Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.

Кстати Талибы утверждают, что прекратят изготавливать и продавать наркотики

"Талибан" хочет наладить отношения с миром

Муджахид заявил, что движение хочет наладить хорошие отношения со всеми странами. Талибы даже собираются заниматься дипломатией, основанной на международных нормах и мусульманских традициях.

Заметим, в Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только 3 посольства: России, Китая и Пакистана.

Боевики обещают не атаковать военных США