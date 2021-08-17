"Талібан" готовий зробити все, аби Афганістан не став майданчиком для атаки. Про це заявив представник бойовиків Забіхулла Муджахид.
До речі Таліби заявили, що припинять виготовляти і продавати наркотики
"Талібан" хоче налагодити стосунки зі світом
Муджахід заявив, що рух хоче налагодити хороші стосунки з усіма країнами. Таліби навіть збирається займатися дипломатією, заснованою на міжнародних нормах та мусульманських традиціях.
Зауважимо, у Кабулі після евакуації представників міжнародної спільноти залишилося тільки 3 посольства: Росії, Китаю і Пакистану.
Бойовики обіцяють не атакувати військових США
Так, таліби запевнили, що не атакуватимуть американських військових, проте висунули умову. Мовляв, контингент США має покинути Афганістан до 11 вересня 2021 року.
Поточна ситуація в Афганістані: що треба знати
- США у травні почали виводити своїх військових. Згодом таліби активізувались та почали захоплювати міста.
- У результаті 15 серпня 2021 року терористи взяли під контроль столицю Кабул. Влада вирішила здати місто мирно.
- Іноземці покидають країну, триває евакуація.
- Афганці перелякані, адже бойовики раніше вдавались до особливо жорстоких покарань. Самі таліби кажуть, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями.
- Також "Талібан" оголосив загальну амністію для всіх урядовців.