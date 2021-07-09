Террористы в гостях у России: "Талибан" провел пресс-конференцию в Москве

9 июля 2021 , 14:02
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"Расстрига"

В Россию прибыли представители запрещенной террористической организации "Талибан". В Москве они провели пресс-конференцию на фоне натиска талибов на власти Афганистана.

Во время пресс-конференции боевики "Талибана" заявили, что якобы не будут нападать на соседние государства. Кроме того, талибы объявили о начале борьбы с наркотрафиком.

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Как в МИД России комментируют пресс-конференцию "Талибана"

  • В МИД России заявили, что провели так называемую консультацию с делегацией Талибана.
  • Российская сторона говорит, что боевики якобы заинтересованы в господстве мира.
  • Кроме того, они якобы готовы бороться с производством наркотиков и следить за соблюдением прав людей.

Что сказали талибы

  • Представители "Талибана" заявили, что у них с Россией хорошие отношения. В частности, боевики пообещали не атаковать российскую сторону.
  • Кроме того, талибы открыто заявили, что взяли под контроль некоторые территории Афганистана. Боевики подчеркнули, что они прибыли "обсудить недавние события, которые произошли в Афганистане, в частности на севере страны, когда многие районы в недавнем времени отошли под наш контроль".
Обратите внимание! Наступление Талибана на земли Афганистана началось вскоре после начала операции вывода войск США и НАТО. Всего талибы захватили более 70 районов страны.
Автор: Мар'яна Бекало