Талибы не надеялись, что все так быстро удастся, – военный корреспондент об Афганистане

Когда США объявили, что завершают спецоперацию, а международная коалиция выходит из Афганистана, то сразу встал вопрос, кто заполнит вакуум власти. Кроме "Талибана" нет другой силы, которая бы в этой ситуации смогла бы контролировать страну.

Захват страны был безальтернативным. Об этом в эфире 24 канала сказал военный корреспондент Роман Бочкала.

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Исламисты планировали большую конференцию в столице Катара Дохе с 1 по 5 сентября 2021 года. Они должны были провозгласить свои планы и после того уже заходить в Кабул.

"Талибы не надеялись, что все так быстро удастся. Настолько быстро разворачивалась ситуация, что конференцию отменили, а их политические лидеры готовятся прилететь в Кабул, потому что штаб-квартира политического крыла "Талибана" в Катаре", – рассказал Бочкала.

Как будет действовать"Талибан"

Военный корреспондент отметил, что талибы сделали выводы из своего прошлого правления, когда получили власть в 1990-х годах. Тогда Афганистан попал в международную изоляцию.

Сейчас они переосмыслили это, создали политическое крыло. Они имеют советников-консультантов и из Саудовской Аравии, и из Катара (кстати, это союзники США). Поэтому сейчас они будут пытаться выстроить отношения с мировыми игроками и получить признание своего нового правительства,

– подчеркнул журналист.

По его словам, это будет возможно лишь после того, когда объявят новые выборы. Это позволит талибам якобы демократическим путем получить власть.

"Где-то через полгода или год увидим новые выборы в Афганистане и тогда талибы демократическим так сказать путем придут к власти. Сейчас будет временное правительство, которое возглавит фигура, которая уровнем авторитета удовлетворяла бы и США, и Талибан и народ Афганистана. Однако неизвестно, кто это будет", – заявил Бочкала.

Военный корреспондент Роман Бочкала рассказал о ситуации в Афганистане: смотрите видео

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