Талибы пытаются доказать, что они лучше "ИГИЛ"
Источник:WTF на 24 канале
"Талибан" демонстрирует первые, действительно результативные, успехи борьбы с "ИГИЛ" в Афганистане. Из-за этого США начинают новый раунд переговоров с талибами для окончательной нормализации жизни в стране.
Не секрет, что войска США покинули Афганистан в обмен на обещания боевиков бороться внутри страны с террористами "ИГИЛ" и "Аль-Каида". Это было главным условием.
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Долгое время талибам это не очень то и удавалось, но в последние дни они сильно активизировались в преддверии масштабных переговоров с американцами.
"Талибан" объявил о проведении контртеррористической операции
Главным анклавом "ИГИЛ" в Афганистане является восток страны. И вот накануне "Талибан" объявил о проведении контртеррористической операции именно на востоке и направил туда сотни своих боевиков. Причем настроены талибы очень решительно.
По словам сотрудников службы безопасности "Талибана", за последний месяц в провинцию Нангахар на востоке Афганистана было переброшено дополнительно почти 1,5 тысячи боевиков с приказом поставить точку в борьбе с "ИГИЛ".
Талибы проводят ночные рейды в ячейках "Исламского Государства". Кого могут – арестовывают, других просто убивают.
Такая же яростная борьба с "ИГИЛ" идет во всем Джелалабаде. Каждую неделю талибам удается арестовывать до 10 "ИГИЛовцев", почти столько же уничтожают. Вот что говорит об операции командование талибов в регионе.
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Талибы называют "ИГИЛ" именно "Даиш"
Сделаю важное уточнение – талибы называют "ИГИЛ" именно "Даиш". Но парадокс заключается в том, что сами талибы и породили увеличение численности боевиков "Даиш" в восточном регионе Афганистана.
Первое – сами талибы и выпустили из тюрем лидеров "Исламского Государства", которых ранее заключили под стражу американцы. Второе – репрессивные меры "Талибана", подтолкнули многих местных жителей вступать в ряды "ИГИЛ". Позже эта чума расползлась по всей стране.
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Первое время, после захвата власти в Афганистане, талибы пытались бороться со сторонниками "ИГИЛ" варварскими методами – они убивали коллаборационистов и вывешивали их тела на площадях.
Мол, это должно было преподать урок всем, кто за "ИГИЛ" и против "Талибана". Но это возымело обратный эффект – "Исламское Государство" подкупало местных тем, что обещало положить конец этому беспределу.
Местные элиты в Нангахаре призвали "Талибан" отказаться от публичных казней, иначе они не смогут остановить молодежь от вступления в ряды "ИГИЛ". Теперь "Талибан" пытается доказать, что они лучше "ИГИЛ".
Талибы часто врываются в дома без разбору
Талибы уверяют, что местное население полностью им доверяет, а потому даже подсказывает в каких домах находятся боевики. Они хвастаются тем, что им, в отличие от американцев, удается в более гуманный способ проводить ночные рейды.
Но факты говорят об обратном. Местные общины сообщают, что талибы часто врываются в дома без разбору, а жертвами перекрестного огня между "Талибаном" и "ИГИЛ" стали десятки мирных жителей.
И это вызывает опасение у аналитиков, что если борьба с "Исламским Государством" будет продолжаться в такой способ, то всё больше мирных жителей примкнут к террористическому движению.
Но, с другой стороны глупо отрицать и успехи талибов, пусть и не совсем гуманные. Накануне, на востоке Афганистана, около 100 боевиков "ИГИЛ" просто сдались правоохранителям и призвали своих соратников сложить оружие.
США заявили о готовности возобновить переговоры
В этом свете США заявили о готовности, уже на следующей неделе возобновить переговоры с талибами в Катаре. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что обсуждать будут не только борьбу с терроризмом.
И, похоже, что "Талибан" таки услышал Штаты.
Ведь страна находится на грани гуманитарного кризиса, а власть в лице "Талибана" попросту осталась без денег, после того как экономика Афганистана потеряла поддержку Запада, а счета афганского Центробанка были заморожены.
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И Запад готов помочь талибам это исправить, но при одном условии – полная победа над "ИГИЛ" и соблюдение прав человека в Афганистане. И вот к первому пункту "Талибан", наконец, стал относиться серьезно. По крайней мере так это выглядит со стороны.