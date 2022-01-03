Талибы вылили более трех тонн алкоголя в реку в Кабуле: эпическое видео

В реку в Кабуле талибы вылили три тонны алкоголя. Также арестовали трех человек, которые продавали эти спиртные напитки. Таким образом хотят бороться с производством алкоголя.

Талибы вылили алкоголь из бочек после рейда в столице. Когда именно это произошло – неизвестно.

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Издание The Guardian цитировало одного из талибов: "Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя".

Талибы вылили в реку тонны алкоголя: смотрите видео

Что известно об алкоголе в Афганистане

Запрет на алкоголь был еще при предыдущей власти. Не разрешали ни продавать, ни употреблять его.

Талибы относятся к этому вопросу еще жестче, а потому устраивают целые рейды.

Коротко о захвате власти Афганистана талибами