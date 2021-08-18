Не собираются отдавать: талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану
Источник:USA Today
Немало военной техники, которую США предоставили Афганистану, захватили талибы. Страна получила ее ранее, после визита президента Ашрафа Гани в Вашингтон.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. Во вторник, 17 августа, он дал брифинг для прессы.
Читайте также Отчаянно хотели убежать: талибы говорят, что 40 человек погибли в аэропорту Кабула
Он пояснил, что США не владеют детальной информацией о том, куда делась каждая единица оборонной техники. Впрочем, очевидно, что "значительная ее часть" попала к боевикам Талибана. "Конечно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам", – отметил Салливан.Обратите внимание! США вложили более 80 миллиардов долларов в оборудование и обучение афганских сил безопасности с начала войны в Афганистане.
США не передавали технику талибам
После захвата контроля над Афганистаном талибы опубликовали фото американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили правительственным силам, в международном аэропорту "Кандагар". "Мы не передавали их "Талибану". Их получили для самозащиты афганские силы национальной безопасности", – подчеркнул Салливан.
Советник Белого дома не уточнил, какая еще оборонная техника США находится в распоряжении талибов. В то же время подчеркнул, что главным приоритетом администрации Байдена сейчас является обеспечение безопасной эвакуации американцев и других людей, желающих покинуть Афганистан.
Силы США в Афганистане: что известно
- Военные США вошли в Афганистан примерно 20 лет назад – после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда страну тоже контролировали талибы.
- В начале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном". Согласно ему, страна имела 14 месяцев, чтобы вывести свои силы из Афганистана.
- После прихода к власти президент США Джо Байден заявил, что американские войска покинут Афганистан до 11 сентября.
- Байден убежден, что его решение о выводе войск было правильным. Мол, присутствие сил США не имеет значения, если афганские военные не могут удерживать свою страну.