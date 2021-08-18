Не собираются отдавать: талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану

Немало военной техники, которую США предоставили Афганистану, захватили талибы. Страна получила ее ранее, после визита президента Ашрафа Гани в Вашингтон.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. Во вторник, 17 августа, он дал брифинг для прессы.

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Он пояснил, что США не владеют детальной информацией о том, куда делась каждая единица оборонной техники. Впрочем, очевидно, что "значительная ее часть" попала к боевикам Талибана. "Конечно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам", – отметил Салливан.

США не передавали технику талибам

США вложили более 80 миллиардов долларов в оборудование и обучение афганских сил безопасности с начала войны в Афганистане.

После захвата контроля над Афганистаном талибы опубликовали фото американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили правительственным силам, в международном аэропорту "Кандагар". "Мы не передавали их "Талибану". Их получили для самозащиты афганские силы национальной безопасности", – подчеркнул Салливан.

Советник Белого дома не уточнил, какая еще оборонная техника США находится в распоряжении талибов. В то же время подчеркнул, что главным приоритетом администрации Байдена сейчас является обеспечение безопасной эвакуации американцев и других людей, желающих покинуть Афганистан.

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