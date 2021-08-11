Талибы заявили о захвате центра провинции в Афганистане: реакция ООН

Боевики движения "Талибан" заявили, что захватили центр провинции Бадахшан – город Файзабад. В ООН рассказали о количестве жертв и призвали прекратить насилие.

Накануне они захватили два новых города. Об этом сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

К теме "Талибан" продолжает наступление: террористы выпустили сотни заключенных – видео

Талибы заявили о захвате нового города в Афганистане

В ночь с 10 на 11 августа талибы захватили город Файзабад, на северо-востоке Афганистана.

В ходе решительной и систематической операции моджахедов минувшей ночью (говорится о ночи на 11 августа – 24 канал) Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен,

– говорится в сообщении.

Они также заявили, что контролируют резиденцию губернатора, штаб-квартиру полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения города. Добавили, что накануне ночью начали контролировать город Пули-Хумри, центр провинции Баглан и его правительственные здания, штаб-квартиру полиции, ключевые военные и гражданские учреждения.

Забихулла Муджахид заявил, что за 3 дня это уже 9-й провинциальный центр из 34 в Афганистане, который перешел под их контроль. В частности говорится о столице провинции Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан. Однако официальные власти страны еще не комментировала ситуацию.

В ООН призвали прекратить кровопролитие

В Организации Объединенных Наций призвали прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Ведь именно из районов, захваченных "Талибаном", сообщают о массовых казнях, нападениях на госслужащих и их семьи, а также разрушениях домов, школ и больниц, минировании территорий.

Женщинам теперь запрещается выходить из дома без сопровождения мужчины,

– сообщили в ООН.

Согласно отчету, с 9 июля только в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных человека, еще 1 181 – ранили. Среди них есть дети.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. Также она сказала, что стоило бы, чтобы все страны использовать свое влияние и прекратили насилие в стране.

Что этому предшествовало

Штаты заявили, что боевые действия в Афганистане усилились с 1 мая 2021 года. Это случилось после того, как США и другие страны официально начали вывод своих сил из Афганистана.

Штаты заявили, что к концу августа 2021 года там не останется американских военных.

По мнению экспертов, вывод войск США из Афганистана сыграет на руку России. Как написали в Financial Times, Владимир Путин стремится восстановить влияние в Центральной Азии.

Талибан – это радикальное исламистское движение. Оно возникло в Афганистане в 1994 году. Они хотят превратить страну в исламский эмират.