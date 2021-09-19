Талибы запретили работать женщинам в органах городской власти Кабула: но есть исключения
Источник:The Guardian
В захваченном талибами Кабуле продолжают нагло нарушать права женщин. Работницам органов городской власти приказали оставаться дома и не выходить на работу. Впрочем, все же не всем.
Тем, кого все же не смогут заменить мужчины, разрешено приходить на работу. Такие подробности сообщил временный глава афганской столицы Хамдулла Намоно.
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Исключения сделали там, где не существует альтернативы
Говорится, например, о представительницах инженерной отрасли или тех, кто работает в женских туалетах. Намоно уточнил, что еще в августе количество женщин, которые работали в разных городских департаментах, достигало около 1000 или трети от всех работников.
Но есть отрасли, где мужчины не могут работать. Тогда мы просим наш женский персонал выполнить свои обязанности, ведь альтернатив нет,
– заявил Намоно.
Скольким женщинам запретили покидать дом для того, чтобы работать, пока неизвестно. Сейчас они остаются дома и ждут следующих решений от боевиков "Талибана".
"Талибан" цинично ограничивает права женщин
- Талибы ликвидировали Министерство по делам женщин в Афганистане. Вместо него планируют создать ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. К зданию уже даже прикрепили табличку с новым названием.
- Недавно девушкам в Афганистане запретили возвращаться к обучению в средней школе, а преподавательницам – к работе в учебных заведениях. Посещать уроки могут только мальчики, а преподавать – учителя-мужчины.
- Раньше афганкам запретили заниматься спортом, в частности – играть в крикет. Боевики "Талибана" объяснили свое решение тем, что женщины "могут оказаться в ситуациях, в которых их лица и тела не будут закрыты".
- Заместитель председателя комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик подчеркнул, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости. О спорте здесь, по его словам, вообще не говорится.