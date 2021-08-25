Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана
Источник:Deutsche Welle
Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане и не предоставляет помощь. В связи с этим "Талибан" запретил вывозить доллары и антиквариат из страны.
Тех, кто будет пытаться взять с собой валюту, ждет наказание. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.
Между тем Экс-вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении пожилых людей и детей
Запрет вывозить из Афганистана доллары
Он отметил, что вывоз долларов из Афганистана запрещен как авиацией, так и наземным транспортом. У людей будут конфискованы их ценности, а нарушителей "будет ждать правосудие".
Очевидно, ситуация связана с тем, что международные валютные организации отказываются от сотрудничества с талибами, а США закрыл доступ к резервам, размещенных на своей территории.
Остановка траншей от Всемирного банка и МВФ
- Международный валютный фонд 19 августа приостановил доступ Афганистана к ресурсам.
- Также Афганистан не получит от Фонда 460 миллионов долларов, которые предусмотрели по распределению 650 миллиардов долларов для поддержки мировой экономики.
- Между тем от перевода траншей в Афганистан отказался и Всемирный банк, который хочет "наблюдать за ситуацией". В 2020 году 43% ВВП Афганистана составляли деньги, полученные в качестве финансовой помощи, от которой Афганистан зависим.
- В Белом доме отметили, что представители "Талибана" не смогут получить доступ к любым резервам Афганистана, которые расположены на территории США.
- Согласно последнему финансовому отчету, золотовалютные резервы центрального банка Афганистана (DAB) оценивается в 10 миллиардов долларов.