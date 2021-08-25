Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана

Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане и не предоставляет помощь. В связи с этим "Талибан" запретил вывозить доллары и антиквариат из страны.

Тех, кто будет пытаться взять с собой валюту, ждет наказание. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Между тем Экс-вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении пожилых людей и детей

Запрет вывозить из Афганистана доллары

Он отметил, что вывоз долларов из Афганистана запрещен как авиацией, так и наземным транспортом. У людей будут конфискованы их ценности, а нарушителей "будет ждать правосудие".

Очевидно, ситуация связана с тем, что международные валютные организации отказываются от сотрудничества с талибами, а США закрыл доступ к резервам, размещенных на своей территории.

Остановка траншей от Всемирного банка и МВФ