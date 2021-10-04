Ведь они в разный период регистрировали свои офшоры. Об этом в эфире 24 канала сказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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"По рейтингу, очевидно, что сравнивая ситуацию с президентом Порошенко, который сегодня (4 октября – 24 канал) очень комично критиковал Зеленского в Раде, будучи фигурантом масштабного офшорного скандала, там была все же другая ситуация", – отметил Гнап.

Чем отличаются ситуации президентов

Он пояснил, что Порошенко регистрировал свои офшорные компании и оказался в эпицентре скандала Panama Papers после того, как возглавил пост президента Украины.

В то же время в ситуации Зеленского отличие заключается в том, что он зарегистрировал офшоры еще когда занимался шоу-бизнесом. Он вместе с друзьями получал от олигарха Игоря Коломойского оплату за свои выпуски юмористического шоу "Вечерний квартал".

То есть Зеленский регистрировал свои офшоры до того, как стал президентом,

– отметил журналист.

Порошенко, как отметил Гнап, после того, как стал президентом, продолжил заниматься бизнесом. "Он регистрировал офшорные компании с целью продать свой кондитерский концерн Roshen и избежать уплаты почти 200 миллионов долларов налогов в украинский бюджет", – добавил расследователь.

Напомним! Петр Порошенко выступил во время согласительного совета на тему офшоров Зеленского, в частности обратил внимание на расследование "Следствие.Инфо". Во время этого "слуги народа" начали массово выходить из зала.

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