Адже вони в різний період реєстрували свої офшори. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.
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"Щодо рейтингу, очевидно, що порівнюючи ситуацію з президентом Порошенком, який сьогодні (4 жовтня – 24 канал) дуже комічно критикував Зеленського у Раді, бувши фігурантом масштабного офшорного скандалу, там була все ж інша ситуація", – наголосив Гнап.
Чим відрізняються ситуації президентів
Він пояснив, що Порошенко реєстрував свої офшорні компанії і опинився в епіцентрі скандалу Panama Papers після того, як очолив посаду президента України.
Водночас в ситуації Зеленського відмінність полягає в тому, що він зареєстрував офшори ще коли займався шоу-бізнесом. Він разом з друзями отримував від олігарха Ігоря Коломойського оплату за свої випуски гумористичного шоу "Вечірній квартал".
Тобто Зеленський реєстрував свої офшори до того, як став президентом,
– відзначив журналіст.
Порошенко, як зауважив Гнап, після того, як став президентом, продовжив займатися бізнесом. "Він реєстрував офшорні компанії з метою продати свій кондитерський концерн Roshen і уникнути сплати майже 200 мільйонів доларів податків до українського бюджету", – додав розслідувач.
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Про що мовиться
- За повідомленнями журналістів "Слідство.Інфо", історія бере свій початок приблизно у 2012 році. Тоді на теренах України виник медіапроект "Студія квартал 95", а на Кіпрі відкрилися офшорні компанії.
- В них фігурують одні й ті ж прізвища: Андрій Яковлев, Сергій та Борис Шефіри і Володимир Зеленський.
- Розслідувачам вдалося розкрили частину схеми з виведення грошей "Приватбанку" у щонайменше 40 мільйонів доларів на офшори Зеленського.
- У "Слузі народу" кажуть, що чинний український президент зробив все, щоб унеможливити офшорні схеми.