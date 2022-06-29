"Там было много трупов": СБУ допросила российского моряка, спасавшего крейсер "Москва"

СБУ допросила российского моряка, пытавшегося спасти крейсер "Москва". Он рассказал о море трупов и безнадежности.

Оккупант признается, что спасение было слишком тяжелым, поэтому он больше не хотел быть свидетелем гибели в море. Об этом стало известно 29 июня.

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Куча мертвых тел моряков

После затопления "Москвы" захватчик отказался служить на морском флоте.

Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень грустно. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать... Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел видеть, что посреди моря умираешь. Это очень страшно… И я отказался,

– рассказывает бывший матрос.

Впоследствии он "переквалифицировался" в пехотинца. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему "сменить профиль".

Российский оккупант о попытке спасти крейсер "Москва": видео

Провальная разведка в Волновахском районе

Вскоре оккупанта отправили на разведку в Волновахский район. Уже первое сражение для "разведчиков" было провальным. Они натолкнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось только трем. Хотя в общей сложности их было 30 человек. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Затем оккупант рассказывает, что попал в плен к украинским военным. Они оказали ему медицинскую помощь. Сейчас россиянин дает показания СБУ.

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