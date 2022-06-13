Там, где возможный прорыв через Северский Донец, мы усиливаемся, - Мотузяник

Российские войска все никак не оставят идею форсировать реку Северский Донец. Но украинские военные готовы к их атакам.

Российские оккупанты из-за своих пропагандистов уже угрожают форсировать Северский Донец. Переправиться на другой берег реки им нужно для того, чтобы продолжить наступление на Донбасс также с северо-восточной стороны.

Переправа через Северский Донец будет одним из наиболее определяющих факторов войны, - разведка

Именно поэтому они обстреливают деревни на берегу реки. Но позиции украинских сил рядом. Например, 12 июня противник совершил обстрелы позиций наших войск в районе села Маяки, что на 10 километров севернее Славянска. А также села Серебрянка, что на 5 километров северо-восточнее Северска. Оба села – на берегу реки Северский Донец.

У спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника спросили, удерживают ли украинские военные ситуация вокруг реки. Он заверил, что силы обороны Украины пока держат все под контролем.

В то же время Александр Мотузяник отметил и тяжелые погодные условия, которые сейчас сложились вокруг этой реки. Из-за жары, река млеет, из-за чего уменьшается ее глубина. Следовательно, у врага есть шансы осуществить переправу.

"Наши подразделения, ведущие там оборону, также учитывают этот момент. И там, где возможен прорыв противника или попытка форсировать Северский Донец, мы усиливаемся. Больше информации я сказать не могу", – ответил спикер Минобороны Украины.

До этого информацию о падении уровня воды в реке подтвердил и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, вода опустилась примерно на три метра. И в некоторых местах уже выступила из-под воды российская техника , которая утонула во время предыдущих неудачных попыток форсировать реку.

Неудачные попытки форсировать Северский Донец

Река Северский Донец течет по территории Украины в Харьковской, Донецкой и Луганской областях с северо-запада на юго-восток. Она довольно извилистая, с крутыми берегами, поросшими густым лесом.

Во многих местах именно по реке сейчас есть линия фронта. Оккупанты находятся на северной стороне, а украинские силы – на южной.

Российские захватчики неоднократно пытались форсировать Северский Донец. Наиболее известная попытка – возле села Белогоровка. Если бы попытки оказалась удачно, они могли бы выйти на трассу Лисичанск – Бахмут и перерезать ее. Следовательно и добиться окружения Лисичанска и Северодонецка.

Но попытки, которые были предприняты в начале мая, не только оказались неудачными, но и катастрофическими для российской армии. Во время форсирования реки украинские военные накрыли их огнем, уничтожив около сотни единиц военной техники, включая танки и катера. Число погибших и раненых оккупантов, по приблизительным подсчетам, было более пяти сотен.

После этого кафиры пытались форсировать реку и в других местах. Но попытки были неудачными. Именно река с украинскими военными и препятствует дальнейшему продвижению русской армии.

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