"Там не бомбили": трогательные истории украинцев, которые возвращаются домой

Война с Россией в Украине продолжается, поэтому ситуация в нашей стране не улучшается. Однако тысячи украинцев уже возвращаются на свою родную землю.

Украинцы, вернувшиеся на Родину, рассказали 24 канала свои трогательные истории. Они отметили, что на чужой земле тяжело, хотя там не раздаются сирены и взрывы.

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Трудно быть самой

К женщине Светланы из города Малин Житомирской области вернулась из Германии ее младшая дочь Софийка. Вместе со старшей сестрой она уехала из Украины 6 марта, когда раздались первые взрывы в ее городе. Тогда русские кафиры били по ее родной Малине в течение 3 суток. Вражеские обстрелы повредили военкомат и церковь.

Самой дома тяжело. Мужчину забрали, я осталась одна. Поэтому и решила вернуть младшую дочь,

– рассказала Светлана.

Вернувшаяся к маме Софийка жила более 3 месяцев в Германии со старшей сестрой и ее семьей. В то же время последняя осталась там, поскольку имеет маленьких детей, и пока не рискует с ними возвращаться.

"Мне жилось хорошо. В Германии не бомбили, там было тихо", – отметила Софийко.



Софийка уехала из Украины после первых бомбардировок ее города / Фото 24 канала

Было очень тяжело прощаться

Также в Житомир вернулась Александра. Из родного города она уехала 25 февраля, когда родители сообщили о взрывах. В то же время из-за безумных очередей смогла пересечь границу 1 марта.

Тогда в Германии ее приютили добрые люди, с которыми она крепко подружилась. Однако вернулась в Украину, потому что ее здесь ждет муж, родители и сестра.

"Я попала к хорошим людям. Прощаться с ними было очень тяжело. Они к нам будут ездить когда все закончится, и мы к ним. Будет все хорошо", – сказала Александра.



Александре было трудно прощаться с приютившими ее немцами / Фото 24 канала

Живем и помогаем

Водитель Петр вернулся в Украину из очередной поездки. Он часто бывает за границей, и тоже отметил, что многие украинцы уезжают домой.

"Многое возвращается, много работает. Живем и помогаем, кто чем может. Работаем каждый в своей отрасли на государство. Вот везли гуманитарную помощь", – рассказал Петр.



Петр отметил, что многие украинцы возвращаются домой / Фото 24 канал

Больше возвращаются, чем уезжают

По словам пресс-секретаря Волынского пограничного отряда Маргариты Вершининой, ежедневно волынские пограничники регистрируют около 10 тысяч человек, которые возвращаются в Украину после вынужденной миграции. В то же время многие из них едут домой с детьми.

"В течение последнего месяца в Украину больше людей возвращается, чем выезжает. Кроме того, в результате увеличения пассажиропотока очередей в наше государство нет", – отметила Вершинина.

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