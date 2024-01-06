Там проживали 22 семьи: в Днепре "Шахед" попал в дом

Поздним вечером Россия атаковала Днепр ударными беспилолотниками. К сожалению, есть попадание.

В эту субботу, 6 января, Россия атаковала Днепр дронами. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях.

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Что рассказал Лысак

Лысак заявил, что во время атаки "Шахедами" было попадание в жилой дом. Там проживали 22 семьи. К счастью, жертв и раненых нет.

Было попадание в дом, в котором проживали 22 семьи. Но, к счастью, никто не пострадал,

– сказал он.

По его словам, сотрудники ГСЧС спасли из этого дома 6 человек, включая 2 детей. Он добавил, что 2 человека самостоятельно обратились к медикам из скорой помощи.

Глава ОВА добавил, что тяжелых травм у этих жителей нет.Лысак призвал всех жителей и гостей Днепра не пренебрегать правилами безопасности и своевременно реагировать на воздушные тревоги.

Что сказали в ДОС

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук тоже прокомментировал атаку России на Днепр.

Трудный вечер для Днепра. У российского террора нет предела,

– написал он.

Лукашук поблагодарил за сверхчеловеческие усилия всех, кто нас защищает и спасает. Глава ДОС отметил ВСУ, силы ПВО, спасателей, правоохранителей и медиков.

Что рассказали жители

Суспильне пообщалось с жительницей Днепра. Анна сообщила журналистам, что рядом с местом попадания живет ее бабушка. Она на момент атаки дронами находилась дома.

По словам собеседницы, дом поврежден. В квартирах нет окон. Из-за позднего часа жители планируют разбираться уже завтра, 7 января.

Издание также поделилось фотографией с последствиями российской атаки в Днепре. На кадрах можно увидеть засыпанный стеклянными обломками диван.



Одна из поврежденных квартир в Днепре / Фото Суспильного