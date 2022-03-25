Там сейчас идет охота, – Казанский о принудительной мобилизации на Донбассе
На временно оккупированных Россией территориях мужчины прячутся по домам. Их ведь заставляют идти на фронт.
На Донбассе происходит показательная утилизация людей. Об этом в эфире 24 канала сказал блоггер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский.
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"Действительно, происходит фактически охота на мужчин. Это просто показательная утилизация людей", – подчеркнул Казанский.
Казанский: Людей гонят как скот
По его словам, оккупанты берут людей, которые не служили в армии, предоставляют им какое-то оружие (обычно не очень хорошее) и просто бросают их без всякой подготовки на укрепленные позиции украинских военных.
Это уже длится месяц. Люди ничего не могут с этим поделать – их как скот гонят на эти позиции, они там умирают,
– сказал журналист.
Он отметил, что на временно оккупированных территориях люди понимают, что происходит катастрофа, которую спровоцировала Россия и Владимир Путин.