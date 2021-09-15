Там "тоже за шасси хватались бы": Байден оскорбил Таджикистан и получил оттуда ноту протеста

МИД Таджикистана 14 сентября вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов Америки. А все из-за неосторожных слов главы Белого дома.

Дело в том, что Джо Байден сравнил Афганистан с Таджикистаном. Мол, если бы в этой стране эвакуировали сторонников США, то люди бы там "тоже за шасси хватались".

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Как Байден оскорбил Таджикистан

Президент США Джо Байден 11 сентября выступал в Пенсильвании. Он объяснял людям, почему эвакуация американцев и союзников из Афганистана происходила не так гладко, как хотелось бы. И в процессе выступления глава Белого дома сказал следующее:

Ну вот, если бы мы были в Таджикистане, приехали бы на C-130 (транспортный самолет США – 24 канал) и сказали: "Мы позволим, знаете, всем, кто нам симпатизирует, сесть в самолет", – то мы бы тоже увидели людей, которые висят на шасси.

Напомним, фото и видео с эвакуацией людей из Кабула в Афганистане облетели весь мир и шокировали общественность. Речь как раз о тех, на которых изображены люди, что держатся за шасси самолета, когда тот уже взлетал.



Во время эвакуации афганцы цеплялись за шасси, рискуя погибнуть / Коллаж 24 канала

Таджикистан через посла США передал Байдену ноту протеста

Власть Таджикистана, естественно, такие слова Джо Байдена обидели. В тамошнее МИД вызвали посла США, и вручили ему ноту протеста.

В ней указано, что Таджикистан хочет хороших отношений с США.

Но подобные заявления Байдена "не соответствуют духу дружбы и партнерства".

Коротко о выходе США из Афганистана

О выводе войск из Афганистана было известно от начала каденции Байдена. Но когда это произошло, боевики "Талибана" чрезвычайно быстро взяли под контроль практически всю страну.

Американцев, их союзников и граждан других стран пришлось экстренно эвакуировать. В первые дни напуганные люди буквально бросались на шасси самолетов в надежде вылететь из Афганистана.

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