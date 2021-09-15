Річ у тім, що Джо Байден порівняв Афганістан із Таджикистаном. Мовляв, якби у цій країні евакуювали прихильників США, то люди б там "теж за шасі хапалися".

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Як Байден образив Таджикистан

Президент США Джо Байден 11 вересня виступав у Пенсільванії. Він пояснював людям, чому евакуація американців та союзників з Афганістану відбувалася не так гладко, як би хотілося. І в процесі виступу глава Білого дому сказав таке:

Ну от, якби ми були в Таджикистані, приїхали б на C-130 (транспортний літак США – 24 канал) і сказали: "Ми дозволимо, знаєте, усім, хто нам симпатизує, сісти в літак", – то ми б теж побачили там людей, які висять на шасі.

Нагадаємо, фото та відео з евакуацією людей з Кабула в Афганістані облетіли весь світ і шокували громадськість. Мовиться якраз про ті, на яких зображено людей, що тримаються за шасі літака, коли той вже злітав.



Під час евакуації афганці чіплялися за шасі, ризикуючи загинути / Колаж 24 каналу

Таджикистан через посла США передав Байдену ноту протесту

Владу Таджикистану, природно, такі слова Джо Байдена образили. У тамтешнє МЗС викликали посла США, і вручили йому ноту протесту.

У ній вказано, що Таджикистан хоче добрих взаємин зі США.

Але подібні заяви Байдена "не відповідають духу дружби й партнерства".

Коротко про вихід США з Афганістану

Про вивід військ з Афганістану було відомо від початку каденції Байдена. Та коли це сталося, бойовики "Талібану" надзвичайно швидко взяли під контроль практично всю країну.

Американців, їх союзників та громадян інших країн довелося екстрено евакуювати. У перші дні налякані люди буквально кидалися на шасі літаків у сподіванні вилетіти з Афганістану.

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